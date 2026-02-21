Bragantino x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Partida decisiva em Bragança Paulista vale vaga na próxima fase do estadual. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h15.
Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O clássico paulista vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista 2026, com as duas equipes buscando vantagem na fase decisiva do estadual.
A disputa começa às 18h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.
O confronto terá transmissão na TNT e no streaming HBO Max.