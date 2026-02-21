Esporte

Bragantino x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Confronto das quartas de final define vaga na semi; confira transmissão e detalhes da partida.

Partida decisiva em Bragança Paulista vale vaga na próxima fase do estadual. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h15.

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O clássico paulista vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista 2026, com as duas equipes buscando vantagem na fase decisiva do estadual.

Que horas é o jogo do Red Bull Bragantino x São Paulo?

A disputa começa às 18h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde assistir o Red Bull Bragantino x São Paulo?

O confronto terá transmissão na TNT e no streaming HBO Max.

