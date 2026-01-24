Esporte

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

Jogo marca disputa pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras entra em campo contra o São Paulo pela quinta rodada do Paulistão. Confira a escalação do Palmeiras e as possíveis escolhas de Abel Ferreira. (Facebook/Reprodução)

O Palmeiras entra em campo contra o São Paulo pela quinta rodada do Paulistão. Confira a escalação do Palmeiras e as possíveis escolhas de Abel Ferreira. (Facebook/Reprodução)

24 de janeiro de 2026

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A disputa será transmitida ao vivo pela TNT e pela HBO Max (streaming).

O duelo acontece em um momento de atenção máxima para os dois clubes, que chegam pressionados por resultados após tropeços recentes no Estadual.

Provável escalação do Palmeiras hoje

Diante do rival São Paulo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira promova ajustes pontuais, mantendo a base considerada titular para buscar recuperação imediata no campeonato.

  • Carlos Miguel;
  • Khellven;
  • Gustavo Gómez;
  • Bruno Fuchs e Piquerez;
  • Luis Pacheco;
  • Marlon Freitas e Mauricio;
  • Allan;
  • Flaco López;
  • Vitor Roque.

Possível escalação do São Paulo para o jogo de hoje

Do outro lado, o São Paulo, agora sob comando de Hernán Crespo, também atravessa um momento delicado. O Tricolor vem de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa, no Morumbis, e enfrenta cobranças tanto dentro quanto fora de campo, em meio a um cenário político conturbado no clube.

Crespo busca dar maior consistência ao time, especialmente no setor defensivo, e deve apostar em uma formação próxima da que vem sendo testada nos últimos treinamentos. As apostas são:

  • Rafael;
  • Mayk;
  • Arboleda;
  • Alan Franco e Wendell;
  • Danielzinho;
  • Bobadilla;
  • Marcos Antônio e Luciano;
  • Ferreirinha (Lucca);
  • Tapia (Calleri).
