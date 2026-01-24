Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

O Palmeiras entra em campo contra o São Paulo pela quinta rodada do Paulistão. Confira a escalação do Palmeiras e as possíveis escolhas de Abel Ferreira. (Facebook/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14h51.
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A disputa será transmitida ao vivo pela TNT e pela HBO Max (streaming).
O duelo acontece em um momento de atenção máxima para os dois clubes, que chegam pressionados por resultados após tropeços recentes no Estadual.
Diante do rival São Paulo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira promova ajustes pontuais, mantendo a base considerada titular para buscar recuperação imediata no campeonato.
Do outro lado, o São Paulo, agora sob comando de Hernán Crespo, também atravessa um momento delicado. O Tricolor vem de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa, no Morumbis, e enfrenta cobranças tanto dentro quanto fora de campo, em meio a um cenário político conturbado no clube.
Crespo busca dar maior consistência ao time, especialmente no setor defensivo, e deve apostar em uma formação próxima da que vem sendo testada nos últimos treinamentos. As apostas são: