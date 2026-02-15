Ponte Preta x São Paulo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 08h31.
A Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max.
O Tricolor Paulista ocupa a oitava colocação e ainda não está matematicamente garantido na próxima fase. Para evitar depender de outros resultados, um simples triunfo assegura a classificação da equipe comandada por Hernán Crespo às quartas de final do estadual.
Já a Macaca vive situação delicada. Com apenas um ponto somado, a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada no Campeonato Paulista e cumpre tabela diante de sua torcida.
Você pode assistir à partida online pela HBO Max.
Ponte Preta: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Dória (Rafael Tolói); Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio (Pedro Ferreira) e Wendell; Luciano (Ferreirinha) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.