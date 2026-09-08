Palmeiras x LDU: onde assistir, escalações e horário

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 9 de setembro, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a LDU no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América de 2026. O confronto aponta para uma partida de poucas oportunidades claras de gol, condicionada pela necessidade do Verdão de transformar seu domínio territorial em vantagem no placar diante de uma equipe equatoriana extremamente organizada defensivamente.

A eliminatória carrega uma carga emocional e histórica incomum para o torneio continental. Há menos de um ano, na semifinal de 2025, a LDU construiu uma vantagem expressiva de 3 a 0 em Quito que parecia definitiva, antes de o Palmeiras protagonizar uma virada épica por 4 a 0 no Allianz Parque. O resultado histórico eliminou os equatorianos e alimenta até hoje o desejo de revanche de um lado e a convicção de resiliência do outro.

O Verdão persegue o cobiçado tetracampeonato da Libertadores após os títulos de 1999, 2020 e 2021, além do vice-campeonato na temporada passada. Do outro lado, a LDU, campeã continental em 2008, tenta provar que a campanha até a semifinal do ano passado não representou o teto competitivo do clube no cenário sul-americano.

Onde assistir ao jogo

A transmissão ao vivo do confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América será realizada de forma exclusiva pela plataforma de streaming do Paramount+.

Escalações prováveis e desfalques

O técnico Abel Ferreira enfrenta problemas importantes na montagem da equipe, destacando-se a ausência do meio-campista Andreas Pereira, suspenso pela CONMEBOL por duas partidas após expulsão na fase anterior. No departamento médico, Paulinho, Ramón Sosa e Jefté seguem em tratamento. Por outro lado, o treinador conta com os retornos de Joaquín Piquerez, Alexander Barboza e Jhon Arias.

A LDU chega sem atletas suspensos, mas lida com a ausência de longa data do zagueiro José Quintero, operado do joelho. O zagueiro Ricardo Adé sentiu desconforto muscular recente, mas deve ir a jogo, enquanto o ex-palmeirense Deyverson disputa posição no comando de ataque.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Mauricio; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Mauricio; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira LDU: Gonzalo Valle; Weigandt, Adé, Allala e Carabalí; Cornejo, Pretell e Rodríguez; Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada (Deyverson). Técnico: Gustavo Álvarez

Arbitragem

A condução disciplinar e técnica da partida de ida no Nubank Parque ficará a cargo de um quarteto de arbitragem da Venezuela escalado pela CONMEBOL, com ampla experiência em torneios internacionais e suporte tecnológico completo do sistema de vídeo (VAR) para garantir o rigor nas decisões de campo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e LDU na Copa Libertadores registra equilíbrio estatístico ao longo dos anos.

Analisando a trajetória dos confrontos oficiais pelo torneio continental, as equipes acumulam exatas quatro partidas disputadas, com duas vitórias para cada lado, totalizando oito gols marcados pela LDU e seis gols assinalados pelo Palmeiras.