Copa do Brasil: quanto cada time ganhou ao chegar à semifinal

A fase de quartas de final da Copa do Brasil chegou ao fim com a definição dos quatro clubes classificados para a sequência do torneio nacional. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG superaram os rivais nas chaves eliminatórias e garantiram a premiação de R$ 9 milhões paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos semifinalistas.

Com o avanço de etapa, o quarteto acumulou o montante total de R$ 18 milhões em cotas de participação ao longo de toda a campanha na competição de mata-mata. Os clubes entraram na disputa a partir da quinta fase do campeonato, acompanhando as demais equipes integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro.

O sistema de distribuição financeira premia o avanço de cada fase de forma progressiva. A quinta fase rendeu R$ 2 milhões a cada participante, enquanto a rodada de oitavas de final pagou R$ 3 milhões. A disputa das quartas de final injetou mais R$ 4 milhões nos cofres das agremiações, antecedendo o repasse atual de R$ 9 milhões reservado aos quatro melhores times da competição.

Premiação da Copa do Brasil a cada fase

A tabela de distribuição de cotas financeiras da competição de mata-mata apresenta valores progressivos conforme o avanço dos clubes pelas etapas do torneio nacional, variando de acordo com a divisão de origem dos participantes nas primeiras fases.

1ª Fase: R$ 400 mil

2ª Fase: R$ 1,38 milhão (Série B) / R$ 830 mil (demais)

3ª Fase: R$ 1,53 milhão (Série B) / R$ 950 mil (demais)

4ª Fase: R$ 1,68 milhão (Série B) / R$ 1,07 milhão (demais)

5ª Fase: R$ 2 milhões

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

O caminho dos classificados até a semifinal

O Atlético-MG assegurou a primeira vaga entre os quatro semifinalistas na terça-feira, 1º de setembro. O time mineiro superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, na Arena MRV. Como a partida de ida terminou empatada por 1 a 1, o resultado consolidou a classificação atleticana com o placar agregado de 3 a 2. A equipe busca o terceiro título da história na competição, após as conquistas de 2014 e 2021.

O Palmeiras confirmou a vaga na quarta-feira, 2 de setembro, sem maiores dificuldades em campo. Após derrotar o Santos por 3 a 0 no Nubank Parque no jogo de ida, o Verdão segurou o empate sem gols no confronto de volta na Vila Belmiro.

No mesmo dia, o Vasco eliminou o Vitória ao vencer por 2 a 0 no estádio Barradão, em Salvador. O clube carioca já havia levado a melhor no primeiro duelo por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com as duas vitórias, o Cruzmaltino garantiu presença na semifinal pela terceira temporada consecutiva.

O Grêmio fechou a lista de classificados ao vencer o clássico Gre-Nal contra o Internacional. Após empate sem gols na casa do rival, o Tricolor gaúcho venceu por 3 a 1 em sua arena e carimbou o passaporte para a próxima fase.

Quando será a semifinal da Copa do Brasil?

Os resultados das partidas de quartas de final definiram os duelos cruzados da penúltima etapa da competição nacional.

Grêmio x Atlético-MG

Vasco x Palmeiras

As partidas de ida da semifinal estão previstas para o dia 1º de novembro, enquanto os confrontos de volta devem acontecer em 8 de novembro. A definição dos mandos de campo de cada jogo e os horários oficiais dos confrontos serão ainda divulgados pela CBF.