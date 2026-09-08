IA virou copiloto do C-Level, mas decisão ainda trava no conselho

O poder de decidir sobre inteligência artificial subiu rápido para o topo das empresas. Segundo o "AI Radar 2026", do Boston Consulting Group, 72% dos CEOs já se declaram os principais responsáveis pelas decisões de IA em suas organizações, o dobro do registrado no ano anterior.

O problema é que essa centralização no CEO não significa, necessariamente, que o resto da liderança e do conselho acompanhou o mesmo ritmo.

O movimento é real e já aparece na rotina de quem ocupa cargos de C-Level. A IA generativa deixou de ser apenas ferramenta de produtividade e virou copiloto na tomada de decisão estratégica, cruzando o "feeling" construído ao longo da carreira do executivo com uma leitura de dados em tempo real que nenhum profissional consegue fazer sozinho.

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O copiloto que já senta à mesa da diretoria

Diferente do executivo, que constrói repertório com a vivência dentro da empresa, a IA generativa entrega volume: contratos, relatórios financeiros, avaliações logísticas e números de vendas analisados quase na mesma velocidade em que os dados chegam.

O resultado aparece em decisões mais rápidas, mais agilidade e, em muitos casos, redução de custo operacional.

Essa combinação, repertório humano mais leitura de dados em escala, é o que诸explica por que estudos recentes, como o "Inside the C-suite", do Capgemini Research Institute, já tratam a IA como uma variável explícita de poder e governança dentro das empresas, e não apenas como uma agenda de eficiência.

Menos oráculo, mais enxadrista

A analogia mais precisa não é a de uma máquina que prevê o futuro, mas a de um técnico de xadrez que analisa milhões de jogadas possíveis antes de sugerir o próximo movimento. É assim descrito o papel da IA generativa na decisão executiva: uma ferramenta que amplia a capacidade de análise, mas não substitui quem decide.

Na prática, o C-Level não desaparece do processo. Ele se transforma em orquestrador, com a tarefa de transformar eficiência cognitiva em vantagem competitiva sustentável, e não apenas em velocidade de resposta.

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O gargalo não é a tecnologia, é o conselho

O maior risco identificado pelos estudos do BCG e da Capgemini não está na tecnologia em si, mas no descompasso entre a decisão individual do CEO e a decisão coletiva do conselho. Enquanto o poder decisório sobre IA sobe rápido para o topo, a governança institucional segue mais lenta para acompanhar.

Esse ritmo importa porque a pressão por decisão ágil só cresce. Estudo do IBM Institute for Business Value mostra que 98% dos executivos brasileiros afirmam precisar decidir de forma cada vez mais rápida, e 65% já dizem que agentes de IA ajudam a organização a tomar decisões melhores e realocar recursos diante de disrupções.

Sem governança, não tem copiloto que resolva

O próprio Canaltech faz a ressalva mais importante da reportagem: a adoção da IA na tomada de decisão precisa ser gradual e respeitar processos de governança e segurança, com ferramentas adaptadas ao ambiente corporativo e alinhadas à LGPD, com escalabilidade para tratar os dados de toda a companhia.

É exatamente o ponto em que a tecnologia esbarra na maturidade organizacional. De nada adianta um copiloto de IA rápido se o conselho que aprova investimento, monitora risco e responde por decisões automatizadas ainda não tem repertório para acompanhar essa velocidade.

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