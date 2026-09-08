Bitcoin rendeu menos do que o CDI e ações de bancos nos últimos 5 anos

Se um investidor tivesse comprado R$ 10 mil em bitcoin há cinco anos, o investimento teria se transformado em R$ 16.995 hoje, conforme o rendimento acumulado de 69,9% no período.

O retorno parece decepcionante em comparação com os de outros ativos, como as ações do Itaú, que subiram perto de 170% na série ajustada considerando o mesmo prazo, o que corresponderia a R$ 27.100.

Também é uma valorização menor do que a experimentada pelas ações do Banco do Brasil, que avançaram pouco mais de 100% e teriam se transformado em aproximadamente R$ 20.610.

O mais impressionante, contudo, é que o CDI, índice que é o benchmark para a renda fixa no Brasil, também subiu mais do que o bitcoin desde 2021.

Uma simulação no site do Banco Central revelou que o CDI rendeu 79,9% no período, de modo que R$ 10.000 aplicados em um título de renda fixa que rendesse perto de 100% do índice teriam se tornado R$ 17.996,80 hoje.

Por que o bitcoin subiu menos?

Como ativo volátil que é, o bitcoin oscilou mais nesse período. O rendimento da criptomoeda teria sido melhor do que o dos ativos comparados se levássemos em conta a máxima que o BTC atingiu no ano passado, aos US$ 126.080.

No entanto, o ganho sobre o Itaú teria sido mínimo. A vitória do BTC seria de 173% a 171% de rendimento ajustado por proventos e outros fatores capazes de alterar o preço de uma ação.

Vale lembrar também que em prazos maiores o ganho do bitcoin é muito mais elevado.

Na comparação com a inflação, todos os investimentos analisados bateram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu pouco mais de 30% desde setembro de 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Alguns produtos isolados, a exemplo de café e chocolate, por outro lado, tiveram aumentos de preço maiores do que o do bitcoin, como informou o site Bitnotícias.

Os dados comparam o preço de cada ativo no dia 8 de setembro de 2021 com a cotação nesta terça-feira, 8 de setembro de 2026.

Hoje, o bitcoin é negociado por volta dos US$ 78 mil, em queda de aproximadamente 38% da sua máxima.

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