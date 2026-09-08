Novo investimento? Messi encaminha compra de clube da segunda divisão espanhola

Lionel Messi está próximo de ampliar sua atuação como empresário no futebol espanhol. Segundo o jornal Marca, o astro argentino chegou a um princípio de acordo para adquirir 100% das ações do CD Eldense, equipe que disputa a segunda divisão da Espanha.

A movimentação reforça a estratégia do jogador de investir em projetos ligados ao futebol na reta final da carreira. A possível aquisição acontece poucos meses após Messi ter comprado o UE Cornellà, clube que atua na Terceira Federação da Catalunha.

Aos 39 anos, o camisa 10 do Inter Miami busca consolidar seu legado também fora das quatro linhas. O Eldense, sediado na cidade de Elda, está localizado próximo à Catalunha, região onde o argentino pretende residir após encerrar sua passagem pelo futebol norte-americano.

O clube vive um momento de crescimento esportivo após conquistar o acesso às divisões superiores do futebol espanhol e se firmar na disputa da Segunda Divisão.

De acordo com a publicação espanhola, a negociação está em fase avançada e depende apenas da conclusão dos últimos trâmites legais e contratuais. Caso o processo seja finalizado sem intercorrências, a compra poderá ser oficializada nos próximos dias.

Se confirmado, o negócio representará mais um passo de Messi no mercado de gestão esportiva, ampliando sua presença no futebol espanhol além da trajetória histórica construída como jogador do Barcelona.

Messi deixa a Argentina após 207 jogos e 125 gols; veja recordes

Lionel Messi encerrou a trajetória pela seleção argentina após 207 partidas e 125 gols, números que o colocam como recordista de jogos e de gols pelo país. A despedida foi anunciada pelo próprio jogador em uma publicação nas redes sociais.

A distância para os demais nomes da história da Argentina aparece nas duas estatísticas. Javier Mascherano, segundo colocado em número de partidas, encerrou a passagem pela seleção com 147 jogos. Entre os artilheiros, Gabriel Batistuta ocupa a segunda posição, com 56 gols.

Os números também colocam Messi no topo das duas listas quando o recorte considera todas as seleções da América do Sul. O argentino encerrou a carreira internacional como o sul-americano com mais partidas, 207, e gols, 125, por uma seleção.

No futebol masculino de seleções, apenas Cristiano Ronaldo aparece à frente de Messi nos dois indicadores. O português soma 233 partidas e 146 gols, contra os 207 jogos e 125 gols registrados pelo argentino.

A distribuição dos números de Messi mostra 34 partidas e 21 gols em Copas do Mundo, 72 jogos e 36 gols nas Eliminatórias e 39 partidas e 14 gols na Copa América. Em amistosos, foram 61 jogos e 54 gols. O argentino também disputou uma partida da Finalíssima.

Messi registrou 11 hat-tricks, sequência de três gols de um mesmo jogador em uma partida, pela Argentina. O primeiro deles em uma Copa do Mundo ocorreu contra a Argélia, em 2026. Em 2022, marcou 18 vezes pela seleção, maior quantidade registrada por um jogador argentino em um único ano.

Outro número atravessa duas décadas de sua passagem pela equipe nacional. Messi marcou pela Argentina em 21 anos consecutivos, entre 2006 e 2026.