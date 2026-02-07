Palmeiras x Corinthians: que horas e onde assistir a final da Supercopa Feminina

O Palmeiras e o Corinthians decidem, neste sábado, 7, às 16h, na Arena Barueri, o título da Supercopa Feminina do Brasil. A partida define a campeã em jogo único e inaugura novo formato da competição.

Pela primeira vez desde a criação do torneio, a Supercopa deixa o sistema de mata-mata. A edição de 2026 reúne apenas as equipes campeãs do Brasileirão feminino e da Copa do Brasil feminina.

Onde assistir

A final entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Palmeiras aposta em elenco reforçado

O Palmeiras chega à decisão após uma janela de transferências com reforços para a temporada. A técnica Rosana Augusto conta com mais opções no elenco e deve escalar força máxima.

O principal nome do time é Bia Zaneratto, anunciada como contratação de peso para 2026. A atacante assume papel central no setor ofensivo e é apontada como referência técnica da equipe para o clássico.

Corinthians mantém base e força coletiva

O Corinthians disputa a Supercopa após o vice-campeonato no Mundial de Clubes, conquistado em final contra o Arsenal. O time é comandado por Lucas Piccinato.

A equipe se destaca pelo modelo de jogo baseado em pressão ofensiva e organização coletiva. Na última temporada, o Corinthians marcou 122 gols. O destaque individual é Gabi Zanotti, autora do gol que garantiu a classificação para a final do Mundial.

Ficha técnica