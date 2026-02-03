A Kings League anunciou nesta terça-feira, 3 de fevereiro, uma nova rodada de investimento de US$ 63 milhões. A operação foi liderada pela Alignment Growth, fundo norte-americano especializado nos setores de mídia e entretenimento, com participação de investidores já existentes na liga.

Fundada pelo e-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué em 2023, a liga consolidou-se como um dos principais projetos esportivos liderados por criadores de conteúdo digital. Com base na Espanha, o campeonato segue o formato do futebol 7 adaptado para o ambiente digital, incluindo regras gamificadas e a presença de influenciadores, streamers e ex-jogadores profissionais como Neymar Jr., Kaká e Lamine Yamal.

Segundo dados da organização, em 2025, a plataforma acumulou 150 milhões de horas assistidas em transmissões ao vivo e mais de 13 bilhões de impressões em suas redes sociais oficiais. Esses números posicionam a Kings League como uma das propriedades esportivas mais vistas em plataformas digitais em todo o mundo.

Com o novo aporte, a liga planeja ampliar sua presença internacional, com destaque para o mercado dos Estados Unidos. A estratégia também prevê a expansão das marcas Kings League e Queens League – voltada para a categoria feminina – para países como Brasil, França, Alemanha, Itália e na região MENA, sigla em inglês para Oriente Médio e Norte da África. Parte dos recursos também será utilizada na realização de um novo torneio global entre seleções nacionais.

A operação eleva o financiamento total da Kings League para mais de US$ 160 milhões, com parte dos recursos anteriores destinados à estruturação de um ecossistema que hoje inclui sete ligas regionais masculinas, duas femininas e duas competições internacionais anuais.

"A Kings League se tornou um movimento global, construído de forma nativa para a geração digital. A Alignment Growth traz experiência excepcional em mídia e entretenimento, e nossa parceria nos permitirá continuar crescendo, levar a experiência da Kings League a novos públicos e explorar diversificação para novos esportes", declarou Piqué, em um comunicado.

Djamel Agaoua, CEO da Kings League, afirmou que o investimento permitirá acelerar a expansão e estudar oportunidades de fusões e aquisições: “provamos que nosso modelo funciona em escala. Este financiamento nos permite acelerar nossa expansão, continuar inovando no formato e explorar oportunidades estratégicas de M&A que apoiem nossa visão de longo prazo. A ambição é clara: construir a principal plataforma global de esportes e entretenimento liderados por criadores.”

Kevin Tsujihara, sócio da Alignment Growth e agora membro do conselho da liga, destacou o potencial de crescimento das ligas digitais: “nosso investimento na Kings League reflete nossa convicção de que propriedades esportivas digitalmente nativas estão em posição única para capturar um crescimento poderoso e sustentável a longo prazo, à medida que o público jovem muda a forma como descobre e interage com esportes.”

A estrutura de negócios da Kings League também atraiu marcas globais como adidas, Fortnite, Netflix, Spotify e Visa, além de acordos com plataformas de transmissão como DAZN e Disney+/ESPN.

A próxima fase da Kings League prevê novas competições em países-chave, com calendário intensificado a partir de 2025. A meta é consolidar o modelo esportivo digital em diferentes territórios, combinando o alcance das plataformas de streaming com a cultura dos criadores locais.

O torneio internacional entre seleções também representa uma aposta para reforçar o caráter competitivo da liga diante de uma audiência globalizada.