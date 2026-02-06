Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2026 após 2ª rodada

Redação Exame
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.
A 2ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou praticamente concluída nesta quinta-feira, 5, após os jogos entre Bahia x Fluminense, Vasco da Gama x Chapecoense e Cruzeiro x Coritiba. A única partida pendente é o duelo entre Corinthians e Athletico-PR, marcado para a próxima quinta-feira, 19.
Na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense empataram, resultado que também se repetiu no confronto entre Vasco da Gama e Chapecoense, que terminou em 1 a 1. Já no Mineirão, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 2 a 1, agravando a situação do time mineiro no início da competição.
Com os resultados, o Bragantino assume a liderança isolada do Brasileirão, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Bahia e São Paulo aparecem na sequência, todos com quatro pontos.
O Coritiba chegou a três pontos e ocupa a 11ª posição, enquanto Vasco da Gama, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Santos e Remo somam apenas um ponto após duas rodadas.
Na parte de baixo da tabela, Corinthians e Cruzeiro ainda não pontuaram. O time paulista tem um jogo a menos, enquanto o Cruzeiro já soma duas derrotas e aparece na lanterna, com saldo negativo de cinco gols.
A rodada será oficialmente encerrada no dia 19, quando o Athletico-PR recebe o Corinthians na Arena da Baixada. A equipe paranaense, que venceu na estreia, tem 100% de aproveitamento, enquanto o Timão tenta somar seus primeiros pontos na competição.
|Classificação
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. jogos
|1
|Bragantino
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|100
|2
|Palmeiras
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|66
|3
|Chapecoense
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Mirassol
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|66
|5
|Fluminense
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|6
|Bahia
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|7
|São Paulo
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|8
|Botafogo
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|5
|2
|50
|9
|Grêmio
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|5
|1
|50
|10
|Athletico-PR
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|100
|11
|Coritiba
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|50
|12
|Vitória
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|50
|13
|Vasco
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|14
|Flamengo
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|15
|Atlético-MG
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|16
|Internacional
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|16
|17
|Santos
|1
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|16
|18
|Remo
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|16
|19
|Corinthians
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Cruzeiro
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0