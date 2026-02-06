Esporte

Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2026 após 2ª rodada

Corinthians x Athletico-PR, no dia 19, fecha oficialmente rodada, que teve jogo remarcado

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A 2ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou praticamente concluída nesta quinta-feira, 5, após os jogos entre Bahia x Fluminense, Vasco da Gama x Chapecoense e Cruzeiro x Coritiba. A única partida pendente é o duelo entre Corinthians e Athletico-PR, marcado para a próxima quinta-feira, 19.

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense empataram, resultado que também se repetiu no confronto entre Vasco da Gama e Chapecoense, que terminou em 1 a 1. Já no Mineirão, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 2 a 1, agravando a situação do time mineiro no início da competição.

Com os resultados, o Bragantino assume a liderança isolada do Brasileirão, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Bahia e São Paulo aparecem na sequência, todos com quatro pontos.

O Coritiba chegou a três pontos e ocupa a 11ª posição, enquanto Vasco da Gama, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Santos e Remo somam apenas um ponto após duas rodadas.

Na parte de baixo da tabela, Corinthians e Cruzeiro ainda não pontuaram. O time paulista tem um jogo a menos, enquanto o Cruzeiro já soma duas derrotas e aparece na lanterna, com saldo negativo de cinco gols.

Jogos pendentes

A rodada será oficialmente encerrada no dia 19, quando o Athletico-PR recebe o Corinthians na Arena da Baixada. A equipe paranaense, que venceu na estreia, tem 100% de aproveitamento, enquanto o Timão tenta somar seus primeiros pontos na competição.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão

ClassificaçãoClubePJVEDGPGCSG%Últ. jogos
1Bragantino62200202100
2Palmeiras4211073466
3Chapecoense4211053266
4Mirassol4211043166
5Fluminense4211032166
6Bahia4211032166
7São Paulo4211032166
8Botafogo3210175250
9Grêmio3210165150
10Athletico-PR31100101100
11Coritiba3210122050
12Vitória3210135-250
13Vasco1201123-116
14Flamengo1201123-116
15Atlético-MG1201123-116
16Internacional1201112-116
17Santos1201135-216
18Remo1201124-216
19Corinthians0100112-10
20Cruzeiro0200216-50
