Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2026 após 2ª rodada

A 2ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou praticamente concluída nesta quinta-feira, 5, após os jogos entre Bahia x Fluminense, Vasco da Gama x Chapecoense e Cruzeiro x Coritiba. A única partida pendente é o duelo entre Corinthians e Athletico-PR, marcado para a próxima quinta-feira, 19.

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense empataram, resultado que também se repetiu no confronto entre Vasco da Gama e Chapecoense, que terminou em 1 a 1. Já no Mineirão, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 2 a 1, agravando a situação do time mineiro no início da competição.

Com os resultados, o Bragantino assume a liderança isolada do Brasileirão, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Bahia e São Paulo aparecem na sequência, todos com quatro pontos.

O Coritiba chegou a três pontos e ocupa a 11ª posição, enquanto Vasco da Gama, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Santos e Remo somam apenas um ponto após duas rodadas.

Na parte de baixo da tabela, Corinthians e Cruzeiro ainda não pontuaram. O time paulista tem um jogo a menos, enquanto o Cruzeiro já soma duas derrotas e aparece na lanterna, com saldo negativo de cinco gols.

Jogos pendentes

A rodada será oficialmente encerrada no dia 19, quando o Athletico-PR recebe o Corinthians na Arena da Baixada. A equipe paranaense, que venceu na estreia, tem 100% de aproveitamento, enquanto o Timão tenta somar seus primeiros pontos na competição.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão