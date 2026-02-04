Virginia é a 2ª 'WAG' mais seguida no Instagram; veja ranking

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um novo patamar de visibilidade nas redes sociais após oficializar o namoro com o jogador de futebol Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Depois que publicaram juntos a confirmação do relacionamento, o perfil de Virginia virou alvo de curiosidade de pessoas do mundo todo, levando-a a figurar no topo de um ranking global de esposas e namoradas de atletas mais seguidas.

Segundo levantamento divulgado pelo O Globo, Virginia tornou-se a segunda mulher mais seguida do mundo entre parceiras de jogadores de futebol no Instagram, superando nomes como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e Bruna Biancardi, parceira de Neymar.

No ranking, que considera o número total de seguidores das principais “WAGs” (sigla em inglês para “wives and girlfriends”), Virginia aparece atrás apenas de Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, que lidera com 20 milhões de seguidores a mais que a brasileira.

Ranking das mulheres de jogadores de futebol com mais seguidores no Instagram

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo – 71,3 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Virginia Fonseca, namorada de Vini Jr. – 53,5 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi – 39,9 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Tini Stoessel, namorada de Rodrigo de Paul – 21,6 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Perrie Edwards, esposa de Alex Oxlade-Chamberlain – 18,6 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Perrie. (@perrieedwards)

Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr. – 14,7 milhões

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Hamisa Mobetto, esposa de Stephane Aziz Ki – 12,4 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Hamisa Mobetto (@hamisamobetto)

Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos – 10,8 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pilar Rubio (@pilarrubio)

Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala – 6,8 milhões de seguidores

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ORIANA (@orianasabatini)

Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski – 5,7 milhões de seguidores