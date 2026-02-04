Pop

Virginia é a 2ª 'WAG' mais seguida no Instagram; veja ranking

Após oficializar relacionamento com Vinícius Júnior, influenciadora é top 2 de 'wags' mais seguidas

Virginia: Ranking das WAGs mais seguidas no Instagram tem brasileira no topo (Instagram @virginia/Captura de tela)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18h19.

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um novo patamar de visibilidade nas redes sociais após oficializar o namoro com o jogador de futebol Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Depois que publicaram juntos a confirmação do relacionamento, o perfil de Virginia virou alvo de curiosidade de pessoas do mundo todo, levando-a a figurar no topo de um ranking global de esposas e namoradas de atletas mais seguidas.

Segundo levantamento divulgado pelo O Globo, Virginia tornou-se a segunda mulher mais seguida do mundo entre parceiras de jogadores de futebol no Instagram, superando nomes como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e Bruna Biancardi, parceira de Neymar.

No ranking, que considera o número total de seguidores das principais “WAGs” (sigla em inglês para “wives and girlfriends”), Virginia aparece atrás apenas de Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, que lidera com 20 milhões de seguidores a mais que a brasileira. 

Ranking das mulheres de jogadores de futebol com mais seguidores no Instagram

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo – 71,3 milhões de seguidores

Virginia Fonseca, namorada de Vini Jr. – 53,5 milhões de seguidores

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi – 39,9 milhões de seguidores

Tini Stoessel, namorada de Rodrigo de Paul – 21,6 milhões de seguidores

Perrie Edwards, esposa de Alex Oxlade-Chamberlain – 18,6 milhões de seguidores

Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr. – 14,7 milhões

Hamisa Mobetto, esposa de Stephane Aziz Ki12,4 milhões de seguidores

Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos – 10,8 milhões de seguidores

Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala6,8 milhões de seguidores

Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski 5,7 milhões de seguidores

