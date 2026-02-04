Virginia é a 2ª 'WAG' mais seguida no Instagram; veja ranking

Virginia: Ranking das WAGs mais seguidas no Instagram tem brasileira no topo (Instagram @virginia/Captura de tela)
Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18h19.
A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um novo patamar de visibilidade nas redes sociais após oficializar o namoro com o jogador de futebol Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Depois que publicaram juntos a confirmação do relacionamento, o perfil de Virginia virou alvo de curiosidade de pessoas do mundo todo, levando-a a figurar no topo de um ranking global de esposas e namoradas de atletas mais seguidas.
Segundo levantamento divulgado pelo O Globo, Virginia tornou-se a segunda mulher mais seguida do mundo entre parceiras de jogadores de futebol no Instagram, superando nomes como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e Bruna Biancardi, parceira de Neymar.
No ranking, que considera o número total de seguidores das principais “WAGs” (sigla em inglês para “wives and girlfriends”), Virginia aparece atrás apenas de Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, que lidera com 20 milhões de seguidores a mais que a brasileira.
Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo – 71,3 milhões de seguidores
Virginia Fonseca, namorada de Vini Jr. – 53,5 milhões de seguidores
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi – 39,9 milhões de seguidores
Tini Stoessel, namorada de Rodrigo de Paul – 21,6 milhões de seguidores
Perrie Edwards, esposa de Alex Oxlade-Chamberlain – 18,6 milhões de seguidores
Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr. – 14,7 milhões
Hamisa Mobetto, esposa de Stephane Aziz Ki – 12,4 milhões de seguidores
Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos – 10,8 milhões de seguidores
Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala – 6,8 milhões de seguidores
Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski – 5,7 milhões de seguidores
