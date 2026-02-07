Manchester United x Tottenham: onde assistir e horário pela Premier League

Manchester United e Tottenham se enfrentam neste sábado, 7, às 9h30 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela 25ª rodada da Premier League. O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+.

O Manchester United chega embalado por uma sequência positiva de vitórias e tenta manter o bom momento na competição. Já o Tottenham vive uma fase instável na temporada, mas tem sido dominante nos confrontos recentes entre os dois clubes.

Ao todo, são 206 partidas disputadas entre os rivais, com vantagem para os Red Devils: 95 vitórias contra 58 dos Spurs, além de 53 empates. No entanto, o cenário tem mudado: nas últimas dez partidas, o Tottenham venceu cinco, incluindo o confronto decisivo na final da Europa League 2024-2025. O United venceu apenas duas vezes nesse recorte.

Confira as prováveis escalações:

Tottenham : Vicario, Gray, Romero, Dragusin e Udogie; Gallagher, Palhinha e Bissouma; Kolo Muani, Xavi Simons e Mathys Tel.

: Vicario, Gray, Romero, Dragusin e Udogie; Gallagher, Palhinha e Bissouma; Kolo Muani, Xavi Simons e Mathys Tel. Manchester United: Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester United x Tottenham hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 7, às 9h30, entre Manchester United e Tottenham terá transmissão ao vivo na Disney+.

