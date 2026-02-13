Palmeiras x América MG: que horas é o jogo do Brasileirão?

Brasileirão feminino: Palmeiras foi o grande campeão da última edição da Supercopa (Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h48.
Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino Série A1 de 2026.
A partida faz parte de uma edição histórica do campeonato, que pela primeira vez reúne 18 equipes na elite nacional. A adição de dois times para o campeonato deste ano é tratada pela CBF como passo relevante na consolidação e no crescimento da principal competição do futebol feminino no país.
O Palmeiras chega embalado pelo título da Supercopa do Brasil e anunciou investimento de R$ 23 milhões na modalidade feminina para 2026.
Do outro lado, o América-MG figura entre os clubes que vêm ampliando estrutura e investimento em seu time nos últimos anos.
O torneio reúne camisas tradicionais como Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, Santos, São Paulo e Ferroviária, além de equipes em processo de fortalecimento estrutural.
Palmeiras x América-MG acontece às 21h, na Arena Barueri, em São Paulo.
A transmissão da TV Brasil começa às 20h45, com pré-jogo. A primeira rodada do campeonato se estende por cinco dias, com jogos entre quinta e segunda-feira.
A partida será exibida na TV Brasil. A emissora pública transmite a elite do futebol feminino pelo terceiro ano consecutivo e também exibirá as fases decisivas das Séries A2 e A3 ao longo da temporada.
Além da TV Brasil, o Brasileirão Feminino contará com algumas transmissões na TV Globo, SporTV, N Sports e no GE TV.
A N Sports adquiriu os direitos de dois jogos por rodada, totalizando 34 partidas nas 17 rodadas da primeira fase.
Os confrontos não exibidos na televisão poderão ser acompanhados pela CBF TV.
O novo formato tem 18 equipes disputando a primeira fase em turno único, com 17 rodadas.
Os oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A decisão será em partidas de ida e volta. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.
A CBF também aumentou os valores de premiação.
O bom momento do futebol feminino nacional é exemplificado com o crescimento de audiência e a entrada de novos patrocinadores — como Uber, Hyundai, Amazon e Itambé.
Falando especificamente nas premiações, o campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 1 milhão.
Cada clube ganha R$ 720 mil pela participação e mais R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.