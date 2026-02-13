Palmeiras x América MG: que horas é o jogo do Brasileirão?

Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino Série A1 de 2026.

A partida faz parte de uma edição histórica do campeonato, que pela primeira vez reúne 18 equipes na elite nacional. A adição de dois times para o campeonato deste ano é tratada pela CBF como passo relevante na consolidação e no crescimento da principal competição do futebol feminino no país.

O Palmeiras chega embalado pelo título da Supercopa do Brasil e anunciou investimento de R$ 23 milhões na modalidade feminina para 2026.

Do outro lado, o América-MG figura entre os clubes que vêm ampliando estrutura e investimento em seu time nos últimos anos.

O torneio reúne camisas tradicionais como Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, Santos, São Paulo e Ferroviária, além de equipes em processo de fortalecimento estrutural.

Que horas ocorre o jogo?

Palmeiras x América-MG acontece às 21h, na Arena Barueri, em São Paulo.

A transmissão da TV Brasil começa às 20h45, com pré-jogo. A primeira rodada do campeonato se estende por cinco dias, com jogos entre quinta e segunda-feira.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida será exibida na TV Brasil. A emissora pública transmite a elite do futebol feminino pelo terceiro ano consecutivo e também exibirá as fases decisivas das Séries A2 e A3 ao longo da temporada.

Além da TV Brasil, o Brasileirão Feminino contará com algumas transmissões na TV Globo, SporTV, N Sports e no GE TV.

A N Sports adquiriu os direitos de dois jogos por rodada, totalizando 34 partidas nas 17 rodadas da primeira fase.

Os confrontos não exibidos na televisão poderão ser acompanhados pela CBF TV.

Mudanças no Brasileirão feminino em 2026

O novo formato tem 18 equipes disputando a primeira fase em turno único, com 17 rodadas.

Os oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A decisão será em partidas de ida e volta. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.

A CBF também aumentou os valores de premiação.

Prêmios e empresas

O bom momento do futebol feminino nacional é exemplificado com o crescimento de audiência e a entrada de novos patrocinadores — como Uber, Hyundai, Amazon e Itambé.

Falando especificamente nas premiações, o campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 1 milhão.

Cada clube ganha R$ 720 mil pela participação e mais R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.