Brasileirão Feminino terá aumento na premiação da CBF e patrocinadores

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 2025 vai começar no próximo dia 23 de março com algumas novidades. A principal delas está relacionada ao aumento na premiação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de 20% em relação a 2024, que foi de R$ 8,25 milhões entre cotas e premiações. O Corinthians, campeão da última edição, embolsou R$ 2 milhões no geral.

Além disso, a CBF autorizou o aumento no número de profissionais nas delegações das equipes, que poderão viajar com 30 integrantes, com transporte, logística e alimentação, todos bancados pela entidade.

A competição nacional feminina também vai adotar o protocolo antirracista da Fifa, com procedimento de três etapas, com criação de um gesto global contra o racismo no futebol, que consiste em cruzar os braços em forma de X para denunciar um ato de cunho racista e pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição. Os atletas e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do gesto.

Outra importante fonte de receita das 16 equipes que vão disputar a edição deste ano vem dos patrocinadores. 10 delas possuem parceria máster com empresas de aposta, em contratos que foram feitos em parceria com os times masculinos, como foi o caso do Corinthians com a Esportes da Sorte, do Internacional, com a Alfa, e do Juventude, com a Stake.

"Anualmente, estamos vivenciando a evolução do futebol feminino, tanto em questões comerciais e quanto em desempenho esportivo. Esse deve ser o caminho natural da modalidade, com o crescimento impulsionado pela melhoria na qualidade das estruturas físicas dos clubes, melhores condições de trabalho para as atletas, adultas e em formação, qualificação dos profissionais, planejamentos e visão a longo prazo da modalidade como uma carreira profissional", afirma Luiza Parreiras, gerente de futebol do futebol feminino do Internacional. "Há ainda muito o que evoluir, mas com mais participação das instituições promovendo competições mais organizadas, dos parceiros comerciais, com o crescimento do interesse e apoio dos torcedores, já conseguimos ver um cenário de projeção de receitas e valorização do mercado do futebol feminino", complementa.

Já Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino do Juventude, todas essas mudanças e melhorias que estão acontecendo no futebol feminino vêm para agregar valor a modalidade e à competição. "Hoje temos mais espaço na TV, mais profissionais ativos nos clubes brasileiros e um calendário cada vez mais robusto. Isso, por consequência, atrai ainda mais patrocinadores. A CBF, por sua vez, cada ano incrementa as competições e realiza maiores investimentos. Acredito que é um processo de crescimento gradativo de todas as áreas, clube perante seus torcedores e CBF com incentivos financeiros e premiações perante seus afiliados, tornando o futebol feminino cada dia melhor", diz.

Para as marcas, o crescimento do futebol feminino no país está refletido não apenas no crescimento financeiro, mas em exposição, audiência e ganhos técnicos das equipes, corroborado pela escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

"O futebol feminino é uma das grandes apostas da nossa empresa e um pilar fundamental dentro da nossa estratégia. Valorizamos a força e a representatividade feminina e buscamos refletir isso em nossas ativações. Acreditamos no potencial dessa modalidade e queremos contribuir para seu crescimento e visibilidade. Além disso, a afinidade com o futebol feminino é natural para nós, pois contamos com uma forte presença feminina também em nossa liderança. É uma grande oportunidade de impulsionar o protagonismo das mulheres no esporte", destaca Sofia Aldin, CMO da Esportes da Sorte, patrocinadora máster.

"Desde o início das negociações, apoiar as Brabas sempre foi uma prioridade para a Esportes da Sorte. Nossa marca tem um compromisso histórico com a valorização do esporte feminino e busca, constantemente, estar ao lado de iniciativas que promovam representatividade e impacto positivo. Patrocinar uma equipe tão vitoriosa como o time feminino do Corinthians reforça nosso propósito de impulsionar a modalidade e consolidar nosso posicionamento como pioneiros no setor", complementa.

Apesar de o time masculino não estar inserido nas principais divisões do país, a Ferroviária possui um patrocínio consolidado com a Galera Bet, que nesta temporada chega a dois anos de parceria. O CEO da empresa, Marcos Sabiá, falou sobre a força do clube na modalidade e a importância de estar inserido na modalidade.

"A equipe feminina da Ferroviária é uma das grandes forças do futebol brasileiro e sul-americano e suas grandes conquistas, como o bicampeonato da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, coroam o magnífico trabalho desempenhado dentro e fora de campo. Os valores que as Guerreiras Grenás representam são muito importantes para a Galera Bet, e é com esse mesmo pensamento e filosofia que pretendemos continuar apoiando a modalidade", afirma.

Neste ano, A TV Globo, por mais um ano seguido, vai ser a detentora oficial na TV aberta.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup, que neste ano chegou à quarta edição, o número de marcas e parcerias envolvendo o futebol feminino comprovam a força do segmento nos últimos anos.

"Por conta do fortalecimento do futebol feminino, observamos um grande número de companhias interessadas em apoiar a categoria. Essas parcerias conquistadas pela modalidade impulsionam o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo. Grande exemplo disso é a quantidade de novos acordos sendo celebrados por equipes do futebol brasileiro", afirma.

Confira os jogos da primeira rodada:

1ª rodada (23 de março)