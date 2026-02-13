Atlético MG x Corinthians: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, na Arena MRV, na abertura do Brasileirão Feminino de 2026.

O Corinthians inicia a competição como atual campeão e maior vencedor do torneio.

O campeonato começou oficialmente na quinta-feira, com o jogo isolado entre Mixto-MT e Flamengo, às 21h, no estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá. A rodada inaugural será disputada ao longo de cinco dias, com partidas distribuídas até segunda-feira.

Que horas ocorre o jogo?

Atlético-MG x Corinthians será disputado às 21h, na Arena MRV.

Onde posso assistir ao jogo?

O confronto terá transmissão do SporTV.

O Brasileirão Feminino 2026 contará ainda com exibição na TV Brasil e alguns jogos na TV Globo, no N Sports e no GE TV.

Jogos não transmitidos na televisão estarão disponíveis na CBF TV.

A TV Brasil seguirá exibindo partidas da elite feminina pelo terceiro ano consecutivo, além das fases decisivas das Séries A2 e A3. A N Sports, por sua vez, exibirá dois jogos por rodada ao longo da primeira fase.

Mudanças no Brasileirão feminino em 2026

O novo formato prevê 18 equipes disputando a primeira fase em turno único, com 17 rodadas.

Os oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A decisão será em partidas de ida e volta. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.

A CBF também aumentou os valores de premiação.

O campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 1 milhão.

Cada clube ganha R$ 720 mil pela participação e mais R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.