Brasileirão Feminino atrai mais de 15 marcas e bate recordes de audiência em 2025

O futebol feminino atrai cada vez mais investimento publicitário e amplia oportunidades de patrocínio no mercado brasileiro (VCG/VCG/Getty Images)
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12h35.
As finais do Brasileirão Feminino 2025 entre Cruzeiro e Corinthians, transmitidas pela TV Globo, SporTV e TV Brasil, contam com a participação de mais de 15 marcas. O jogo de ida, realizado no último domingo, 7, na Arena Independência, em Belo Horizonte, terminou empatado em 2 a 2 e registrou o maior público da modalidade no país neste ano, com 19.165 torcedores. A decisão será concluída no dia 14 de setembro, às 10h30, na Neo Química Arena.
Até agosto, apenas a Amazon havia firmado contrato com a competição. Após entrada da agência Heatmap na negociação dos direitos, outras empresas se somaram aos jogos decisivos: Banco Sicoob, Itambé, Plié, Perdigão, Sadia, Start Bet, Ciclic, Arizona, Dover Roll, Alfapet, Aposta Ganha, Zaeli, Esportes da Sorte, Wega Motors, Luck.bet, Embalixo e Perfil Líder.
A Heatmap é parceira da FSports, detentora dos direitos comerciais do futebol feminino da CBF, e responsável pela venda de todas as cotas do Brasileirão, da Supercopa, da Copa do Brasil e de jogos da Seleção.
“O futebol feminino vive um momento importante, já consolidado como mercado e com expectativa de crescimento até a Copa do Mundo de 2027 no Brasil”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap.
Estudo da Nielsen Sports em parceria com a PepsiCo projeta que o futebol feminino estará entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030, com crescimento de 38% e público estimado em 800 milhões de pessoas.
A audiência global dos principais torneios deve avançar 30% no período, acompanhada do aumento das receitas de patrocínio — na Copa do Mundo de 2023, o número de acordos triplicou em relação a 2019.
No Brasil, o amistoso entre Brasil e Japão em maio de 2025, transmitido pela TV Globo em horário nobre, foi visto por 30 milhões de pessoas, somando Globo e SporTV, e se tornou a maior audiência já registrada da Seleção Feminina. A TV Brasil ampliou em 42,8% o alcance da primeira fase do Brasileirão em relação a 2024, passando de 2,1 milhões para 3 milhões de espectadores. A média de domicílios por partida chegou a 140 mil, alta de quase 20% em relação ao ano anterior.
Na decisão entre Cruzeiro e Corinthians, a Globo registrou 11 pontos de audiência e 27% de participação (share) tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto corresponde a 77.488 domicílios e 199.313 pessoas na Grande São Paulo e a 48.836 residências e 120.893 pessoas no Rio de Janeiro. O resultado superou o recorde anterior do torneio, que havia sido de 10 pontos em 2024.
“Iniciamos a comercialização dos Campeonatos Femininos de 2026, que incluem a Copa do Brasil, a Supercopa, o Brasileiro e a Seleção Brasileira. As propriedades envolvem placas, ativações, naming rights e a possibilidade de personalização de cotas por segmento”, finaliza Salviano.