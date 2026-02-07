Esporte

Palmeiras e Corinthians decidem Supercopa feminina hoje; saiba onde assistir

Pela primeira vez desde a criação do torneio, a Supercopa deixa o sistema de mata-mata

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 00h02.

O Palmeiras e o Corinthians decidem, neste sábado, 7, às 16h, na Arena Barueri, o título da Supercopa Feminina do Brasil. A partida define a campeã em jogo único e inaugura novo formato da competição.

Pela primeira vez desde a criação do torneio, a Supercopa deixa o sistema de mata-mata. A edição de 2026 reúne apenas as equipes campeãs do Brasileirão feminino e da Copa do Brasil feminina.

Onde assistir

A final entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Palmeiras aposta em elenco reforçado

O Palmeiras chega à decisão após uma janela de transferências com reforços para a temporada. A técnica Rosana Augusto conta com mais opções no elenco e deve escalar força máxima.

O principal nome do time é Bia Zaneratto, anunciada como contratação de peso para 2026. A atacante assume papel central no setor ofensivo e é apontada como referência técnica da equipe para o clássico.

Corinthians mantém base e força coletiva

O Corinthians disputa a Supercopa após o vice-campeonato no Mundial de Clubes, conquistado em final contra o Arsenal. O time é comandado por Lucas Piccinato.

A equipe se destaca pelo modelo de jogo baseado em pressão ofensiva e organização coletiva. Na última temporada, o Corinthians marcou 122 gols. O destaque individual é Gabi Zanotti, autora do gol que garantiu a classificação para a final do Mundial.

Ficha técnica

  • Competição: Supercopa do Brasil Feminina – Final
  • Data: sábado, 7
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
  • Palmeiras: Kate Tapia; Fê Palermo, Pati Maldaner, Poliana, Raissa Bahia; Ingryd (Diany), Andressinha, Brena, Duda Santos (Lais Estevam ou Lorena Benítez); Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.
  • Técnica: Rosana Augusto.
  • Corinthians: Lelê; Tamires, Leticia Teles, Thais Ferreira, Gi Fernandes; Duda Sampaio, Ana Vitória, Andressa Alves, Gabi Zanotti; Belen Aquino e Jhonson.
  • Técnico: Lucas Piccinato.
  • Arbitragem: Edina Alves Batista (SP).
  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP).
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
Acompanhe tudo sobre:FutebolCorinthiansPalmeiras

Mais de Esporte

Liga Saudita reage a CR7 e diz que clubes têm autonomia acima do astro

Quem é Eileen Gu, a atleta mais bem paga das Olimpíadas de Inverno 2026

Super Bowl 2026: onde assistir à grande final do campeonato de graça

Celta x Osasuna hoje: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Mais na Exame

Pop

Você lembra? 'Anjo' já teve direito de sair do BBB

Esporte

Liga Saudita reage a CR7 e diz que clubes têm autonomia acima do astro

Negócios

Quem foi Henrique Maderite? Conheça a trajetória do influenciador do 'Sextou BB'

Mercados

Dow Jones supera os 50 mil pontos pela 1ª vez com rali de chips e foco em IA