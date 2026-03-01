Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

O Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 20h30, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

O Palmeiras chega ao clássico em alta na temporada. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão sustenta uma sequência de seis partidas sem derrota, com cinco vitórias e um empate somando compromissos do Brasileirão e do Paulistão. Depois de avançar às quartas como vice-líder do estadual, com 16 pontos, a equipe goleou o Capivariano por 4 a 0 no mata-mata. Na última apresentação antes da semifinal, venceu o Fluminense por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, resultado que manteve a invencibilidade nacional e a liderança, com dez pontos em quatro rodadas.

Do outro lado, o São Paulo também vive fase positiva. O time comandado por Hernán Crespo acumula oito jogos de invencibilidade na temporada, com sete vitórias e um empate. No Paulistão, o Tricolor avançou após terminar a fase anterior na sexta colocação, com 13 pontos, e eliminar o Red Bull Bragantino fora de casa por 2 a 1. No Brasileirão, soma três vitórias e um empate e ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do rival alviverde.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, 20h30, entre o Palmeiras e São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo PlayPlus, pela CazéTV no YouTube e pela HBO Max.