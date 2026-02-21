Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado, 21, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é eliminatório e vale vaga na semifinal do estadual.

O Palmeiras chega às quartas de final após campanha consistente na fase de grupos e aposta no elenco reforçado para avançar no mata-mata. Já o Capivariano tenta surpreender fora de casa e busca uma classificação histórica diante de um dos favoritos ao título.

Por se tratar de jogo único, em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga pode ocorrer nos pênaltis, conforme regulamento do Campeonato Paulista.

Que horas é o confronto entre Palmeiras x Capivariano?

O jogo começa às 20h30, horário de Brasíliaa.

Onde assistir Palmeiras x Capivariano ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), na CazéTV (streaming e plataformas digitais) e na HBO Max.

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Quem está fora: Paulinho (cirurgia na perna direita) e Figueiredo (transição).

Capivariano

Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcísio (Lucas Dias); Bruno Silva, Thiaguinho e Ravanelli (Cássio Gabriel); Carlos Eduardo, Baianinho e Vinicius Popó.

Quem está fora: Leonan (expulso no jogo anterior) e Rodolfo (problema físico).