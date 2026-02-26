Esporte

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações no Brasileirão

Duelo na Vila Belmiro reúne equipes pressionadas após início ruim no Campeonato Brasileiro

Santos x Vasco: partida da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 19h e terá transmissão na TV fechada e pay-per-view (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

O Santos recebe o Vasco nesta quinta-feira, 26, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto do Brasileirão reúne duas equipes que somaram apenas um ponto nas três primeiras rodadas da Série A e ocupam a zona de rebaixamento.

O jogo será disputado em meio a um momento de instabilidade para os dois clubes. O Santos foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino. O Vasco, por sua vez, perdeu para o Fluminense na ida da semifinal do Campeonato Carioca e anunciou a saída do técnico Fernando Diniz.

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo?

Santos x Vasco terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A partida começa às 19h (no horário de Brasília).

Qual é o horário de Santos x Vasco?

O duelo pela 4ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h, nesta quinta-feira, 26, na Vila Belmiro, em Santos.

Prováveis escalações

O Santos não contará com o zagueiro Alexis Duarte, que deixou o clube por empréstimo.

A equipe, do técnico Juan Pablo Vojvoda, deve iniciar com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt (Willian Arão), Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Miguelito, Neymar e Gabigol.

O Vasco não terá o volante Jair, que segue no departamento médico. O time será comandado interinamente por Bruno Lazaroni.

A provável escalação é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Nuno Moreira.

