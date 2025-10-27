Palmeiras pode chegar a sua sétima final de Libertadores

O Palmeiras pode alcançar sua sétima final de Copa Libertadores da América se vencer a LDU nesta quinta-feira, 30, em São Paulo.

O time precisa reverter o placar de 3 a 0 sofrido no jogo de ida, em Quito, para avançar à decisão do torneio continental.

Relembre as finais

O Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a chegar a uma final de Copa Libertadores da América, em 1961, quando enfrentou o Peñarol, do Uruguai, e ficou com o vice-campeonato.

Sete anos depois, em 1968, voltou à decisão e terminou novamente sem a taça após derrota para o Estudiantes, da Argentina.

O primeiro título veio em 1999, com vitória sobre o Deportivo Cali, da Colômbia, nos pênaltis, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo. No ano seguinte, em 2000, o time voltou à final, mas perdeu para o Boca Juniors, também nos pênaltis.

Duas décadas depois, o clube conquistou dois títulos consecutivos. Em 2020, venceu o Santos por 1 a 0, no Maracanã, e em 2021 superou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai.

Com esses resultados, o Palmeiras soma três títulos e três vice-campeonatos.

Confronto contra LDU

O Palmeiras enfrenta a LDU Quito nesta quinta-feira, 30, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da competição.

No confronto de ida, realizado em 23 de outubro, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, o time equatoriano venceu por 3 a 0, com dois gols de Villamil e um de Alzugaray.

O resultado obriga o Palmeiras a vencer por quatro gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Palmeiras tenta voltar à primeira decisão da Libertadores desde 2021. Já os equatorianos tentam chegar a sua segunda final de Libertadores. A primeira foi em 2008, quando ganhou do Fluminense nos pênaltis e ficou com o título.