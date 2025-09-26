Libertadores e Sul-Americana: veja quais são os finalistas dos campeonatos e datas dos jogos

As semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2025 já foram definidas, com datas previstas para as semanas de 22 e 29 de outubro. As partidas prometem jogos decisivos entre grandes clubes da América do Sul.

Na Libertadores, os quatro semifinalistas são: Racing (Argentina), Palmeiras (Brasil), LDU (Equador) e Flamengo (Brasil). Os jogos de ida estão programados para a semana do dia 22 de outubro.

Os de volta, para a semana seguinte, a partir do dia 29. A final será disputada em 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Definição também na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana também chega à fase decisiva com as semifinais formadas por: Lanús (Argentina), Atlético-MG (Brasil), Independiente del Valle (Equador) e Universidad de Chile (Chile). A definição da última vaga aconteceu recentemente.

Os jogos de ida ocorrerão na semana do dia 22 de outubro, e os de volta na semana do dia 29, nos mesmos dias previstos para a Libertadores. A final está marcada para o dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.