Esporte

Palmeiras perde de 3 a 0 para o LDU e se complica na Libertadores

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira terá de vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, 30

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06h49.

O Palmeiras teve atuação muito abaixo da média e foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, na noite desta quinta-feira, 23, no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira terá de vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, 30, às 21h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque, para levar a decisão aos pênaltis. Uma classificação direta exige vitória por quatro gols ou mais.

A equipe brasileira sentiu os efeitos da altitude de 2.850 metros da capital equatoriana e teve um primeiro tempo desastroso, com muitos espaços cedidos e pouca efetividade ofensiva.

A LDU abriu o placar logo aos 15 minutos. Quiñonez avançou com liberdade pela esquerda, passou facilmente por Khellven e cruzou para Villamíl, que dominou, ajeitou e finalizou forte para fazer o primeiro gol.

Aos 26, Alzugaray ampliou para os donos da casa em cobrança de pênalti. Mesmo com a desvantagem, o Palmeiras pouco ameaçou, e a LDU voltou a marcar ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos: Bryan Ramírez cruzou da direita, e Villamíl, novamente com liberdade, completou para o gol, fazendo 3 a 0.

No segundo tempo, Abel Ferreira tentou mudar o cenário com diversas substituições, mas o time seguiu apático no ataque. A única chance clara veio aos 37 minutos, com Ramón Sosa, que parou em grande defesa do goleiro Álex Domínguez.

O confronto decisivo no Allianz Parque será o maior desafio do Palmeiras nesta edição da Libertadores.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasCopa Libertadores da América

Mais de Esporte

Tiago Splitter assume Portland e se torna 1º técnico brasileiro da NBA

Messi renova com o Inter Miami e jogará até os 41 anos

Card de Michael Jordan bate recorde e é vendido por R$ 14,5 milhões

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horários e prováveis escalações

Mais na Exame

ESG

Diversidade racial ainda é baixa nas empresas listadas na B3

Brasil

Lula vê espaço para acordo com Trump, mas descarta acerto imediato

EXAME Agro

Eleição na Argentina: por que o agro será fundamental para Milei

Revista Exame

Por que os M&As no agro cresceram em 2025 — e devem continuar em alta