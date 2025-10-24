Palmeiras perde de 3 a 0 para o LDU e se complica na Libertadores

O Palmeiras teve atuação muito abaixo da média e foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, na noite desta quinta-feira, 23, no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira terá de vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, 30, às 21h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque, para levar a decisão aos pênaltis. Uma classificação direta exige vitória por quatro gols ou mais.

A equipe brasileira sentiu os efeitos da altitude de 2.850 metros da capital equatoriana e teve um primeiro tempo desastroso, com muitos espaços cedidos e pouca efetividade ofensiva.

A LDU abriu o placar logo aos 15 minutos. Quiñonez avançou com liberdade pela esquerda, passou facilmente por Khellven e cruzou para Villamíl, que dominou, ajeitou e finalizou forte para fazer o primeiro gol.

Aos 26, Alzugaray ampliou para os donos da casa em cobrança de pênalti. Mesmo com a desvantagem, o Palmeiras pouco ameaçou, e a LDU voltou a marcar ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos: Bryan Ramírez cruzou da direita, e Villamíl, novamente com liberdade, completou para o gol, fazendo 3 a 0.

No segundo tempo, Abel Ferreira tentou mudar o cenário com diversas substituições, mas o time seguiu apático no ataque. A única chance clara veio aos 37 minutos, com Ramón Sosa, que parou em grande defesa do goleiro Álex Domínguez.

O confronto decisivo no Allianz Parque será o maior desafio do Palmeiras nesta edição da Libertadores.