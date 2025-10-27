As chances de título do Palmeiras no Brasileirão, segundo a UFMG

O Palmeiras segue como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro de 2025, com 54,2% de chances de ser campeão, segundo o estudo mais recente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Flamengo, que ainda persegue o Verdão na ponta da tabela, aparece com 41,4%.

Na outra ponta, o Sport têm 99,95% de chance de ser rebaixado.

Disputa pelo título entre Palmeiras e Flamengo

Segundo os dados atualizados pela plataforma Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG, além de Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro (2,9%) e Mirassol (1,4%) aparecem com chances mínimas para ganhar o campeonato.

O modelo da UFMG, usado há mais de uma década por torcedores, jornalistas e analistas, leva em conta fatores como desempenho recente, força dos adversários e mando de campo. A cada rodada, milhares de simulações são rodadas para atualizar as probabilidades.

Sport, Juventude e Fortaleza à beira da queda

Na parte de baixo da tabela, o Sport está praticamente rebaixado. Logo atrás, Juventude (93,8%) e Fortaleza (78,8%) também vivem situação delicada, com o Vitória (57,9%) tentando sair da zona do rebaixamento.

Entre os clubes com risco moderado estão o Santos (35,4%) e o Internacional (10,2%). Já Corinthians (0,9%), Grêmio (0,79%) e São Paulo (0,19%) praticamente eliminaram qualquer chance de queda, segundo os cálculos da UFMG.

Os números mostram um campeonato cada vez mais previsível em suas pontas: o título concentrado entre dois clubes e o rebaixamento praticamente decidido entre quatro.