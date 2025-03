Quanto custa viajar para Montevidéu, capital do Uruguai?

Situada na costa sul do Uruguai, Montevidéu é uma cidade que combina charme histórico com modernidade. Conhecida por suas praias ao longo do Rio da Prata, como a Playa de los Pocitos, e pelo Mercado del Puerto (famoso por sua culinária local), a cidade oferece uma variedade de atrações culturais e gastronômicas para agradar o público de toda idade e condição financeira

A alta temporada ocorre durante o verão, de dezembro a fevereiro, quando os preços tendem a ser mais elevados e o local fica mais cheio de turistas, especialmente por causa das férias escolares. Já a baixa temporada ocorre de junho a agosto e apresenta temperaturas mais amenas e custos mais acessíveis.

Quer conhecer mais sobre o destino? Então confira mais detalhes e veja como se programar para conhecê-lo.

Quanto custa ficar sete dias em Montevidéu?

O custo de uma viagem para a capital uruguaia pode variar de acordo com o perfil do turista, mas considerando uma estadia de sete dias, os valores ficam em torno de:

Hospedagem

Um hotel de categoria média tem diárias a partir de R$ 140, totalizando R$ 980 para sete noites. Para economizar, há hostels com diárias a partir de R$ 60 em quartos compartilhados, reduzindo o custo para R$ 420 na semana. Outra alternativa são Airbnb ou pousadas, com preços médios de R$ 100 a diária.

Alimentação

O custo médio de uma refeição em restaurantes simples gira em torno de R$ 50, enquanto restaurantes mais sofisticados podem cobrar R$ 120 ou mais por pessoa. Estimando duas refeições principais diárias e lanches, o gasto total pode variar entre R$ 700 a R$ 1.500 na semana. Para economizar, mercados e padarias locais oferecem opções mais acessíveis.

Passeios pagos

Algumas atrações turísticas cobram entrada, como:

Palácio Salvo : cerca de R$ 25

: cerca de R$ 25 Museu Torres García : R$ 30

: R$ 30 Passeio de barco pelo Rio da Prata : R$ 150

: R$ 150 Vinícolas próximas: cerca de R$ 270 cada visita

Total estimado com passeios pagos: aproximadamente R$ 500 a R$ 800, dependendo das atrações escolhidas.

Transporte

O transporte público custa cerca de R$ 7,50 por passagem. Considerando deslocamentos diários, o custo estimado para a semana é de R$ 150. Táxis e aplicativos de transporte aumentam esse valor.

Compras e extras

Para souvenirs e produtos locais, reservar R$ 300 a R$ 500 pode ser suficiente.

Custo total estimado para sete dias em Montevidéu:

Viagem econômica (hostel e alimentação simples): R$ 2.500 a R$ 3.000

Viagem intermediária (hotel e refeições em restaurantes médios): R$ 4.000 a R$ 4.500

Viagem confortável (hotel 4 estrelas e refeições completas): Acima de R$ 6.000

Para baratear os custos, além de escolher hostels ou quartos compartilhados, outra opção é buscar hospedagem em bairros mais afastados do centro, onde os preços tendem a ser menores. Utilizar mercados locais para compras de comida e priorizar passeios gratuitos também ajudam a reduzir os gastos.

Passeios gratuitos para fazer em Montevidéu

Para deixar a viagem ainda mais divertida (e barata), alguns passeios gratuitos podem ser uma boa opção. Veja:

Rambla de Montevidéu

A extensa avenida à beira do Rio da Prata é ideal para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. O pôr do sol na Rambla é um dos momentos mais bonitos da cidade. Melhor aproveitada nos finais de tarde, especialmente aos sábados e domingos, quando o clima é mais descontraído.

Ciudad Vieja

O centro histórico abriga construções coloniais, museus e mercados. É possível caminhar pela Plaza Independencia, visitar o Teatro Solís (com visitas guiadas gratuitas aos domingos) e conhecer a Peatonal Sarandí, uma rua de pedestres cheia de artistas de rua e lojinhas de artesanato. Dias úteis são ideais para evitar multidões.

Parque Rodó

Um dos maiores e mais bonitos parques de Montevidéu, perfeito para piqueniques e caminhadas. Aos domingos, uma feira de artesanato ocorre no local, sendo um ótimo dia para visitar.

Forte General Artigas (Cerro de Montevidéu)

Um mirante natural que oferece uma vista panorâmica da cidade. O acesso ao topo do Cerro é gratuito, sendo ideal para dias ensolarados.

Feira de Tristán Narvaja

Tradicional mercado de rua que ocorre aos domingos, reunindo antiguidades, livros, roupas e alimentos típicos. É uma ótima opção para sentir o clima local.

Mercado Agrícola de Montevidéu (MAM)

Um centro gastronômico e cultural onde é possível conhecer produtos regionais sem pagar entrada. Segunda-feira costuma ser um dia mais tranquilo para visitar.

Passeios próximos a Montevidéu: quanto custa?

Além das opções de passeios na capital uruguaia, outras que devem ser consideradas são as vinícolas próximas e a cidade de Colonia del Sacramento, onde excursões custam em torno de R$ 400.

Localizada a cerca de 180 km de Montevidéu, é uma das cidades mais encantadoras do Uruguai, conhecida por seu centro histórico bem preservado, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Fundada pelos portugueses no século XVII, a cidade possui ruas de paralelepípedos, casarões coloniais e um ambiente charmoso à beira do Rio da Prata.

Entre as principais atrações estão o Farol de Colonia, que oferece uma vista panorâmica incrível, a Calle de los Suspiros, uma das ruas mais fotogênicas do país, e as diversas praças e museus que contam a história da disputa entre portugueses e espanhóis pelo território.

Qual o preço de uma viagem para Montevidéu?

Para chegar até o destino, existem opções de voos diretos saindo de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com preços que variam entre R$ 1.500 e R$ 4.000. Já aqueles que fazem escalas em outras cidades costumam ter um valor mais alto de acordo com a quantidade de trechos acrescentados.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

A principal forma de viajar gastando menos é fazendo um planejamento adequado. Por isso, pesquise e reserve voos e hospedagem com antecedência para garantir melhores preços. Além disso, use o transporte público. Escolher ônibus e metrô, além de caminhar pela cidade, são formas econômicas de locomoção que ainda permitem aproveitar melhor o destino.

Alimentação: Optar por refeições em mercados locais e evitar restaurantes turísticos ajuda a economizar;

Optar por refeições em mercados locais e evitar restaurantes turísticos ajuda a economizar; Passeios gratuitos: Aproveitar as atrações sem custo que a cidade oferece.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os custos e opções disponíveis é fundamental para planejar uma viagem tranquila e adequada ao orçamento, garantindo uma experiência mais divertida e enriquecedora em Montevidéu.