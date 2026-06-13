Quanto custa treinar uma IA? A corrida bilionária por poder computacional

Treinar uma inteligência artificial de última geração nunca foi barato, mas os custos envolvidos no processo atingiram um novo patamar em 2026.

Se nos primeiros anos da corrida da IA o principal desafio era reunir capacidade computacional suficiente para processar enormes volumes de dados, hoje as empresas enfrentam uma nova realidade: além dos chips e servidores, o próprio conteúdo usado no treinamento se tornou um ativo disputado e extremamente caro.

O resultado é uma corrida bilionária que envolve gigantes como OpenAI, Google, Meta e Anthropic. O objetivo continua sendo construir modelos mais avançados, mas a conta para chegar lá cresce a cada ano.

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Não é só uma questão de computadores

Durante muito tempo, o debate sobre treinamento de IA esteve concentrado no hardware. Empresas investiram bilhões de dólares em data centers e em processadores especializados, como as GPUs da Nvidia, para dar conta da enorme demanda computacional dos modelos mais modernos.

Esses sistemas precisam analisar trilhões de palavras, imagens e outros tipos de conteúdo antes de serem capazes de responder perguntas, gerar textos ou produzir imagens.

Mas o cenário começou a mudar. Ter acesso aos melhores chips já não é suficiente se não houver dados de qualidade para alimentar os modelos.

O fim do "buffet livre" da internet

Nos primeiros anos da inteligência artificial generativa, grande parte do conteúdo utilizado para treinamento era coletada da internet aberta. Hoje, essa realidade está desaparecendo.

Levantamentos recentes indicam que cerca de 79% dos grandes sites de notícias já adotaram mecanismos para bloquear rastreadores utilizados por empresas de IA.

A medida surgiu após disputas envolvendo direitos autorais, remuneração de conteúdo e uso comercial de informações produzidas por jornalistas, criadores e veículos de mídia.

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Como consequência, empresas passaram a negociar contratos milionários para continuar acessando dados humanos de alta qualidade.

A News Corp, por exemplo, anunciou acordos avaliados em aproximadamente US$ 400 milhões para licenciamento de conteúdo. Já o Reddit fechou contratos que garantem cerca de US$ 60 milhões anuais pelo acesso às discussões publicadas em sua plataforma.

Por que os dados humanos ficaram tão valiosos

A mudança não acontece apenas por questões legais. Pesquisadores também identificaram um problema técnico importante: treinar uma IA usando conteúdo gerado por outras IAs pode reduzir gradualmente a qualidade dos modelos.

Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Oxford mostraram que esse processo pode provocar uma degradação progressiva das informações, fenômeno que alguns especialistas passaram a chamar de "colapso do modelo".

Em termos simples, quando sistemas passam a aprender principalmente com conteúdo sintético, erros, simplificações e distorções podem se acumular ao longo do tempo.

Por isso, dados produzidos por seres humanos se tornaram um recurso estratégico. Relatórios do setor indicam que a aquisição de dados já representa até 30% do custo total de treinamento de alguns modelos avançados.

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O aumento dos custos está mudando a forma como as empresas desenvolvem inteligência artificial.

Em vez de apostar apenas em modelos cada vez maiores, companhias passaram a investir em técnicas para tornar os sistemas mais eficientes.

Entre elas estão métodos de compressão, poda de parâmetros (pruning) e arquiteturas capazes de entregar melhores resultados utilizando menos dados e menos capacidade computacional.

A disputa continua sendo tecnológica, mas o foco está se ampliando. Em 2026, vencer a corrida da IA não significa apenas ter mais servidores ou mais chips. Significa também garantir acesso aos dados certos, na quantidade certa e com qualidade suficiente para alimentar a próxima geração de modelos.