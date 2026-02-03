Onde assistir às olimpíadas de inverno de 2026?

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália.

A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.

Onde posso assistir às Olimpíadas de Inverno 2026?

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.

Datas, duração e dimensão do evento

A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.

Locais das competições e cerimônia de abertura

As competições estarão espalhadas por 15 locais diferentes, incluindo arenas e centros esportivos como a Milano Ice Skating Arena, o San Siro Olympic Stadium, o Cortina Sliding Centre, o Tofane Alpine Skiing Centre, a Anterselva Biathlon Arena e a Verona Olympic Arena.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 6 de fevereiro, em Milão, com produção do Balich Wonder Studio e apresentações de artistas internacionais, entre eles Laura Pausini e Mariah Carey.

Mascote e novidades no programa esportivo

A mascote oficial dos Jogos é Tina, nome inspirado em Cortina d’Ampezzo, uma das cidades-sede. Entre as novidades do programa esportivo, o esqui de montanha fará sua estreia olímpica, além da inclusão de novas provas em modalidades já tradicionais.

Quando serão as competições do Brasil nas Olimpíadas de Inverno?

Esta será a 10ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.

O país chega a Milano Cortina 2026 com expectativas de resultados inéditos, com atletas como Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener figurando entre os principais nomes sul-americanos da competição.

Confira o calendário: