Quando começam as Olimpíadas de Inverno de 2026?

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026 estão chegando. Esta edição acontece na Itália durante o mês de fevereiro.

Quando começam as Olimpíadas de Inverno?

A competição começa dia 6 de fevereiro e vai até o dia 22 do mesmo mês. O calendário olímpico conta com 17 dias consecutivos de competições.

A cerimônia de abertura, no dia 6, contará com apresentações musicais de Laura Pausini e Mariah Carey.

Onde acontecem os Jogos?

Neste ano, as Olimpíadas de Inverno serão divididas em duas cidades sede italianas: Milão e Cortina d’Ampezzo. A segunda cidade está localizada no norte do país e é conhecida por ser uma famosa estação de esqui.

As cidades receberão mais de 3.500 atletas de 93 países, que disputarão 195 medalhas olímpicas.

As partidas ocorrerão em 15 locais. Entre eles estão a Milano Ice Skating Arena, o San Siro Olympic Stadium, o Cortina Sliding Centre, o Tofane Alpine Skiing Centre, Anterselva Biathlon Arena e a Verona Olympic Arena.

Quais modalidades de inverno serão disputadas?

Os esportes desta edição das Olimpíadas de Inverno são:

Biatlo;

Bobsled;

Combinado nórdico;

Curling;

Esqui alpino;

Esqui cross-country;

Esqui de Montanha (modalidade estreante);

Esqui estilo livre;

Hóquei no gelo;

Luge;

Patinação artística;

Patinação de velocidade;

Patinação de velocidade em pista curta;

Salto de esqui;

Skeleton;

Snowboard.

Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno?

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026 serão transmitidos no Brasil pela Globo, na TV aberta, pelo SportTV nos canais fechados e pela GE TV e CazéTV pelo Youtube.