Copa do Mundo: Brasil não perde em estreias desde antes da 2ª Guerra Mundial

Pelo retrospecto ao longo das Copas, expectativa é de resultado positivo hoje (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h22.
Finalmente chegou o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A Seleção vai encarar Marrocos a partir das 19h deste sábado.
A depender do histórico de estreias dos brasileiros, existem motivos de sobra para ter confiança.
O time pentacampeão, e único a disputar todas as edições da Copa do Mundo, não perde na estreia em Mundiais desde 1934, quando foi derrotado pela Espanha por 3 a 1. Na primeira Copa, disputada no Uruguai, também resultado negativo no primeiro jogo: 2 a 1 contra a então Iugoslávia.
Depois dessas derrotas, o Brasil nunca mais perdeu em estreia de Copas do Mundo. Relembre esses jogos históricos:
A recuperação começou em 1938, na França, quando o Brasil venceu a Polônia por 6 a 5 em uma partida histórica, com destaque para Leônidas da Silva.
Na Copa de 1950, realizada no Brasil, a estreia foi convincente: goleada por 4 a 0 sobre o México diante de grande público no Maracanã.
Em 1954, na Suíça, nova goleada sobre o México, desta vez por 5 a 0 — a maior vitória brasileira em jogos de estreia.
Já em 1958, na Suécia, o Brasil iniciou sua campanha com vitória por 3 a 0 contra a Áustria, conquistando posteriormente seu primeiro título mundial.
Nas Copas seguintes, o padrão de vitórias se manteve:
Após o auge, o Brasil teve estreias mais equilibradas:
A partir de 1982, o Brasil iniciou uma sequência consistente de estreias com vitória:
Esse período inclui duas campanhas de título, 1994 e 2002.
Nas edições mais recentes, o desempenho continuou positivo:
|Ano
|Sede
|Adversário
|Resultado
|Placar
|1930
|Uruguai
|Iugoslávia
|Derrota
|1 x 2
|1934
|Itália
|Espanha
|Derrota
|1 x 3
|1938
|França
|Polônia
|Vitória
|6 x 5
|1950
|Brasil
|México
|Vitória
|4 x 0
|1954
|Suíça
|México
|Vitória
|5 x 0
|1958
|Suécia
|Áustria
|Vitória
|3 x 0
|1962
|Chile
|México
|Vitória
|2 x 0
|1966
|Inglaterra
|Bulgária
|Vitória
|2 x 0
|1970
|México
|Tchecoslováquia
|Vitória
|4 x 1
|1974
|Alemanha Ocidental
|Iugoslávia
|Empate
|0 x 0
|1978
|Argentina
|Suécia
|Empate
|1 x 1
|1982
|Espanha
|União Soviética
|Vitória
|2 x 1
|1986
|México
|Espanha
|Vitória
|1 x 0
|1990
|Itália
|Suécia
|Vitória
|2 x 1
|1994
|Estados Unidos
|Rússia
|Vitória
|2 x 0
|1998
|França
|Escócia
|Vitória
|2 x 1
|2002
|Coreia/Japão
|Turquia
|Vitória
|2 x 1
|2006
|Alemanha
|Croácia
|Vitória
|1 x 0
|2010
|África do Sul
|Coreia do Norte
|Vitória
|2 x 1
|2014
|Brasil
|Croácia
|Vitória
|3 x 1
|2018
|Rússia
|Suíça
|Empate
|1 x 1
|2022
|Catar
|Sérvia
|Vitória
|2 x 0