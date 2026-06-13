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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: Brasil não perde em estreias desde antes da 2ª Guerra Mundial

Em todas as Copas em que foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o Brasil venceu o primeiro jogo

Pelo retrospecto ao longo das Copas, expectativa é de resultado positivo hoje (Mauro PIMENTEL / AFP)

Pelo retrospecto ao longo das Copas, expectativa é de resultado positivo hoje (Mauro PIMENTEL / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h22.

Finalmente chegou o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A Seleção vai encarar Marrocos a partir das 19h deste sábado.

A depender do histórico de estreias dos brasileiros, existem motivos de sobra para ter confiança.

O time pentacampeão, e único a disputar todas as edições da Copa do Mundo, não perde na estreia em Mundiais desde 1934, quando foi derrotado pela Espanha por 3 a 1. Na primeira Copa, disputada no Uruguai, também resultado negativo no primeiro jogo: 2 a 1 contra a então Iugoslávia.

Depois dessas derrotas, o Brasil nunca mais perdeu em estreia de Copas do Mundo. Relembre esses jogos históricos:

Consolidação e crescimento (1938–1958)

A recuperação começou em 1938, na França, quando o Brasil venceu a Polônia por 6 a 5 em uma partida histórica, com destaque para Leônidas da Silva.

Na Copa de 1950, realizada no Brasil, a estreia foi convincente: goleada por 4 a 0 sobre o México diante de grande público no Maracanã.

Em 1954, na Suíça, nova goleada sobre o México, desta vez por 5 a 0 — a maior vitória brasileira em jogos de estreia.

Já em 1958, na Suécia, o Brasil iniciou sua campanha com vitória por 3 a 0 contra a Áustria, conquistando posteriormente seu primeiro título mundial.

Anos de ouro (1962–1970)

Nas Copas seguintes, o padrão de vitórias se manteve:

  • 1962 (Chile): vitória por 2 a 0 sobre o México (conquistaria o bicampeonato sobre a então Tchecoslováquia)
  • 1966 (Inglaterra): vitória por 2 a 0 sobre a Bulgária
  • 1970 (México): vitória por 4 a 1 contra a Tchecoslováquia (venceria o tri em cima da Itália)

Equilíbrio e empates (1974–1978)

Após o auge, o Brasil teve estreias mais equilibradas:

  • 1974 (Alemanha Ocidental): empate em 0 a 0 com a Iugoslávia
  • 1978 (Argentina): empate em 1 a 1 com a Suécia

Retomada de vitórias (1982–2006)

A partir de 1982, o Brasil iniciou uma sequência consistente de estreias com vitória:

  • 1982: 2 x 1 União Soviética
  • 1986: 1 x 0 Espanha
  • 1990: 2 x 1 Suécia
  • 1994: 2 x 0 Rússia
  • 1998: 2 x 1 Escócia
  • 2002: 2 x 1 Turquia
  • 2006: 1 x 0 Croácia

Esse período inclui duas campanhas de título, 1994 e 2002.

Copas recentes (2010–2022)

Nas edições mais recentes, o desempenho continuou positivo:

  • 2010 (África do Sul): vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte
  • 2014 (Brasil): vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
  • 2018 (Rússia): empate em 1 a 1 com a Suíça
  • 2022 (Catar): vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia

Curiosidades

  • O resultado mais comum é vitória por 2 a 1
  • O México é o adversário mais frequente em estreias
  • Em todas as Copas em que foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o Brasil venceu o primeiro jogo

📊 Estreias do Brasil em Copas do Mundo

AnoSedeAdversárioResultadoPlacar
1930UruguaiIugosláviaDerrota1 x 2
1934ItáliaEspanhaDerrota1 x 3
1938FrançaPolôniaVitória6 x 5
1950BrasilMéxicoVitória4 x 0
1954SuíçaMéxicoVitória5 x 0
1958SuéciaÁustriaVitória3 x 0
1962ChileMéxicoVitória2 x 0
1966InglaterraBulgáriaVitória2 x 0
1970MéxicoTchecoslováquiaVitória4 x 1
1974Alemanha OcidentalIugosláviaEmpate0 x 0
1978ArgentinaSuéciaEmpate1 x 1
1982EspanhaUnião SoviéticaVitória2 x 1
1986MéxicoEspanhaVitória1 x 0
1990ItáliaSuéciaVitória2 x 1
1994Estados UnidosRússiaVitória2 x 0
1998FrançaEscóciaVitória2 x 1
2002Coreia/JapãoTurquiaVitória2 x 1
2006AlemanhaCroáciaVitória1 x 0
2010África do SulCoreia do NorteVitória2 x 1
2014BrasilCroáciaVitória3 x 1
2018RússiaSuíçaEmpate1 x 1
2022CatarSérviaVitória2 x 0

Resumo geral

  • Jogos: 22
  • Vitórias: 17
  • Empates: 3
  • Derrotas: 2
  • Invencibilidade em estreias desde 1934
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

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