Copa do Mundo: Brasil não perde em estreias desde antes da 2ª Guerra Mundial

Finalmente chegou o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A Seleção vai encarar Marrocos a partir das 19h deste sábado.

A depender do histórico de estreias dos brasileiros, existem motivos de sobra para ter confiança.

O time pentacampeão, e único a disputar todas as edições da Copa do Mundo, não perde na estreia em Mundiais desde 1934, quando foi derrotado pela Espanha por 3 a 1. Na primeira Copa, disputada no Uruguai, também resultado negativo no primeiro jogo: 2 a 1 contra a então Iugoslávia.

Depois dessas derrotas, o Brasil nunca mais perdeu em estreia de Copas do Mundo. Relembre esses jogos históricos:

Consolidação e crescimento (1938–1958)

A recuperação começou em 1938, na França, quando o Brasil venceu a Polônia por 6 a 5 em uma partida histórica, com destaque para Leônidas da Silva.

Na Copa de 1950, realizada no Brasil, a estreia foi convincente: goleada por 4 a 0 sobre o México diante de grande público no Maracanã.

Em 1954, na Suíça, nova goleada sobre o México, desta vez por 5 a 0 — a maior vitória brasileira em jogos de estreia.

Já em 1958, na Suécia, o Brasil iniciou sua campanha com vitória por 3 a 0 contra a Áustria, conquistando posteriormente seu primeiro título mundial.

Anos de ouro (1962–1970)

Nas Copas seguintes, o padrão de vitórias se manteve:

1962 (Chile): vitória por 2 a 0 sobre o México (conquistaria o bicampeonato sobre a então Tchecoslováquia)

vitória por 2 a 0 sobre o México (conquistaria o bicampeonato sobre a então Tchecoslováquia) 1966 (Inglaterra): vitória por 2 a 0 sobre a Bulgária

vitória por 2 a 0 sobre a Bulgária 1970 (México): vitória por 4 a 1 contra a Tchecoslováquia (venceria o tri em cima da Itália)

Equilíbrio e empates (1974–1978)

Após o auge, o Brasil teve estreias mais equilibradas:

1974 (Alemanha Ocidental): empate em 0 a 0 com a Iugoslávia

empate em 0 a 0 com a Iugoslávia 1978 (Argentina): empate em 1 a 1 com a Suécia

Retomada de vitórias (1982–2006)

A partir de 1982, o Brasil iniciou uma sequência consistente de estreias com vitória:

1982: 2 x 1 União Soviética

2 x 1 União Soviética 1986: 1 x 0 Espanha

1 x 0 Espanha 1990: 2 x 1 Suécia

2 x 1 Suécia 1994: 2 x 0 Rússia

2 x 0 Rússia 1998: 2 x 1 Escócia

2 x 1 Escócia 2002: 2 x 1 Turquia

2 x 1 Turquia 2006: 1 x 0 Croácia

Esse período inclui duas campanhas de título, 1994 e 2002.

Copas recentes (2010–2022)

Nas edições mais recentes, o desempenho continuou positivo:

2010 (África do Sul): vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte

vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte 2014 (Brasil): vitória por 3 a 1 sobre a Croácia

vitória por 3 a 1 sobre a Croácia 2018 (Rússia): empate em 1 a 1 com a Suíça

empate em 1 a 1 com a Suíça 2022 (Catar): vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia

Curiosidades

O resultado mais comum é vitória por 2 a 1

O México é o adversário mais frequente em estreias

Em todas as Copas em que foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o Brasil venceu o primeiro jogo

📊 Estreias do Brasil em Copas do Mundo

Ano Sede Adversário Resultado Placar 1930 Uruguai Iugoslávia Derrota 1 x 2 1934 Itália Espanha Derrota 1 x 3 1938 França Polônia Vitória 6 x 5 1950 Brasil México Vitória 4 x 0 1954 Suíça México Vitória 5 x 0 1958 Suécia Áustria Vitória 3 x 0 1962 Chile México Vitória 2 x 0 1966 Inglaterra Bulgária Vitória 2 x 0 1970 México Tchecoslováquia Vitória 4 x 1 1974 Alemanha Ocidental Iugoslávia Empate 0 x 0 1978 Argentina Suécia Empate 1 x 1 1982 Espanha União Soviética Vitória 2 x 1 1986 México Espanha Vitória 1 x 0 1990 Itália Suécia Vitória 2 x 1 1994 Estados Unidos Rússia Vitória 2 x 0 1998 França Escócia Vitória 2 x 1 2002 Coreia/Japão Turquia Vitória 2 x 1 2006 Alemanha Croácia Vitória 1 x 0 2010 África do Sul Coreia do Norte Vitória 2 x 1 2014 Brasil Croácia Vitória 3 x 1 2018 Rússia Suíça Empate 1 x 1 2022 Catar Sérvia Vitória 2 x 0

Resumo geral