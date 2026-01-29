Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: quais modalidades o Brasil deve disputar

País pode competir em até sete modalidades e terá a maior delegação da história nos Jogos de Inverno

Olimpíadas de Inverno 2026: país busca vagas em até sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Olimpíadas de Inverno 2026: país busca vagas em até sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14h15.

O Brasil se prepara para disputar as Olimpíadas de Inverno 2026, que começam em 6 de fevereiro, em Milão-Cortina, na Itália. Esta será a décima participação brasileira no evento, em um cenário de ampliação da presença do país em esportes de gelo e neve.

A edição deste ano também marcará a maior delegação brasileira da história nos Jogos Olímpicos de Inverno. O país contará com 14 atletas e um reserva, distribuídos em diferentes modalidades, superando o número registrado em edições anteriores.

Com cerca de um mês para o início da competição, o ciclo classificatório entra na reta final. O país já tem vagas asseguradas e mantém chances reais em diversas modalidades do programa olímpico.

Quais modalidades o Brasil disputa nas Olimpíadas de Inverno 2026?

O Brasil deve competir em até sete esportes nas Olimpíadas de Inverno. As vagas envolvem disputas individuais e coletivas. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o país terá representantes nas seguintes categorias:

  • Skeleton
  • Bobsled
  • Esqui Alpino
  • Esqui Cross-country
  • Snowboard
  • Biatlo
  • Esqui Estilo Livre

O programa olímpico total possui 16 esportes. O Brasil não obteve índices para nove modalidades. Entre as ausências estão hóquei no gelo, patinação artística, salto de esqui, luge e combinado nórdico.

Quem são os brasileiros classificados para os Jogos de Inverno?

No skeleton, Nicole Silveira é a principal competidora brasileira. Ela ocupa a 13ª posição no ranking mundial da categoria. No masculino, Eduardo Strapasson busca vaga por meio do sistema de realocação.

O bobsled masculino tenta classificar trenós em duas categorias. As modalidades são o 2-man (duplas) e o 4-man (quartetos). A equipe liderada por Edson Bindilatti disputa as vagas finais na Copa América. As provas em Lake Placid definem a classificação oficial.

No esqui alpino, o destaque é Lucas Pinheiro Braathen. O atleta obteve resultados expressivos em etapas da Copa do Mundo. Braathen compete nas provas de slalom e slalom gigante. O país também terá uma representante feminina no esqui alpino após 12 anos.

Qual o valor da premiação para medalhistas brasileiros?

O ciclo olímpico de Milão-Cortina traz incentivo financeiro maior para os atletas brasileiros. O Comitê Olímpico do Brasil definiu reajuste de 40% no Programa Medalha.

Para provas individuais, os prêmios serão:

  • R$ 350 mil para medalha de ouro
  • R$ 210 mil para medalha de prata
  • R$ 140 mil para medalha de bronze

Em competições de grupo, o prêmio total chega a R$ 1,05 milhão. O montante é dividido entre os integrantes da equipe. O Brasil entra na reta final de preparação para as competições em solo italiano.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de InvernoItália

Mais de Esporte

Mano Menezes será novo técnico do Peru, diz jornal

Al-Fateh x Al-Ittihad: que horas e onde assistir jogo do Campeonato Saudita

Brasil x Venezuela: que horas e onde assistir ao jogo da Copa América de Futsal?

São Paulo x Flamengo: quem fez os gols no jogo do Brasileirão

Mais na Exame

Pop

Trilha sonora de 'Zootopia 2' entra nas paradas da Billboard; veja quem lidera

Brasil

Toffoli admite a possibilidade de enviar caso Master à 1ª instância

Negócios

Após deixar a CLT, carioca transforma compra de imóveis em negócio de R$ 150 mi

Carreira

Sem diploma e sem dívidas: como um eletricista de 23 anos construiu um negócio de seis dígitos