Neymar faz mistério se vai encarar Palmeiras na Copa do Brasil e lembra incômodo com sintético

O Santos já sabe quem terá pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil. O adversário será o Palmeiras, em confronto marcado para 26 de agosto, no Nubank Parque. A grande dúvida, neste momento, está na presença de Neymar.

O atacante não esconde sua preferência por gramados naturais e ainda não confirmou se estará à disposição para enfrentar o rival. Depois da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Macará, Neymar foi questionado na zona mista sobre a possibilidade de atuar no piso sintético e preferiu não dar uma resposta definitiva.

"Pô, já estão pensando lá? Calma, tem jogo domingo"

Na sequência, o craque foi direto ao ser novamente perguntado sobre o assunto:

"Não sei (se vou jogar no sintético)."

Neymar já teve problema em gramado artificial

A resistência de Neymar ao piso sintético não é recente. O atacante já atuou em uma partida nesse tipo de gramado pelo Santos, justamente contra o Atlético-MG.

Na ocasião, o camisa 10 sofreu uma torção no tornozelo logo no início do confronto, mas permaneceu em campo até o fim do empate por 1 a 1. Durante a partida, Neymar também perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro adversário e não poupou críticas às condições do campo.

Após o jogo, o jogador utilizou as redes sociais para manifestar sua insatisfação:

"Comprovado, sintético é uma m***"

A experiência ajuda a explicar a cautela do atacante antes do próximo compromisso contra o Palmeiras.

Craque já criticou estádio do Palmeiras

Neymar também já falou especificamente sobre atuar no estádio palmeirense. Em uma ocasião anterior, o jogador afirmou que o gramado sintético do Allianz Parque é um fator que pesa para sua decisão de entrar em campo.

"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo"

A declaração foi dada quando o Santos atuou no estádio do São Paulo, cujo gramado natural recebeu elogios do atacante.

Agora, o jogador terá novamente de lidar com a possibilidade de disputar uma partida em piso artificial. O confronto de ida contra o Palmeiras será válido pelas quartas de final da Copa do Brasil e terá mando palmeirense.

Neymar foi decisivo contra o Macará

Apesar da dúvida para o duelo pela Copa do Brasil, Neymar teve papel importante no compromisso mais recente do Santos. O atacante participou diretamente dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Macará, nas oitavas da Sul-Americana.

O camisa 10 deu duas assistências, uma para Gabigol e outra para Willian Arão, e foi o principal destaque da equipe na partida.

O resultado também deixou o Santos próximo de um avanço às quartas de final da Sul-Americana. Agora, porém, a atenção do clube se volta para a sequência da temporada e, entre os próximos grandes desafios, está o duelo contra o Palmeiras.