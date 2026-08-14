Ted Lasso: como a estreia mais assistida da história da Apple reflete no futebol feminino

A 4ª temporada de Ted Lasso registrou a estreia mais assistida na história do Apple TV, acumulando 296,6 milhões de minutos assistidos em seus dois primeiros dias após o lançamento, em 5 de agosto de 2026.

Somente no dia da estreia, foram 200 milhões de minutos assistidos, superando o recorde anterior da própria série, que pertencia à 3ª temporada (215,1 milhões de minutos). Além disso, a série ultrapassou a audiência de outras produções de destaque do serviço, como Ruptura (Severance) e Pluribus. Os dados foram divulgados pela Nielsen.

Ted Lasso é considerado um dos principais fenômenos do streaming dos últimos anos. Embora as plataformas protejam seus dados com rigidez, os relatórios da consultoria Nielsen escancaram o tamanho desse sucesso, com 16,9 bilhões de minutos consumidos pelo público norte-americano ao longo de um único ano, consagrando o seriado como a produção original de streaming mais vista de 2023 nos Estados Unidos.

Além disso, a medição revelou um perfil demográfico altamente valioso para patrocinadores, composto por dois terços de espectadoras mulheres, atraindo um público historicamente menos engajado com transmissões esportivas tradicionais, o que deve potencializar ainda mais a audiência da 4a temporada.

"O futebol feminino vive um momento de transformação que vai muito além das quatro linhas. Estamos falando de uma mudança cultural. Quando uma produção global do tamanho de Ted Lasso escolhe a modalidade como tema de sua nova temporada, isso evidencia a relevância e o alcance do ecossistema que vem sendo construído ao redor dela", afirma Mônica Esperidião, CSO da FSports, agência que detém os direitos de comercialização do futebol feminino da CBF no ciclo 2025–2029. "Esse tipo de produção colabora para que a modalidade alcance novas audiências e gere mais interesse das pessoas sobre o tema, ajudando a mover o ponteiro do enorme potencial de negócio que o futebol feminino tem", acrescenta.

"Hoje, o futebol feminino já acompanha modalidades como futebol americano e basquete em mercados mais estruturados e não é apenas uma promessa, mas sim uma realidade que gera retorno significativo para toda a indústria esportiva, com um potencial de crescimento ainda maior para os próximos anos”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo, responsável pela intermediação de quatro novas marcas para o futebol feminino da CBF (Uber, Hyundai, Amazon e Itambé).

Impacto comercial nos negócios do esporte

A jornada do AFC Richmond deixou de ser apenas ficção e se converteu em um motor financeiro real. A Nike, por exemplo, desenvolveu e comercializou uniformes oficiais e agasalhos reais do clube, esgotando estoques globais.

"O crescimento da visibilidade do futebol feminino já se reflete diretamente na consolidação dos patrocínios, reforçando a maturidade comercial da modalidade, sua independência como produto e o potencial de um nicho de torcedores cada vez mais relevante para o mercado", diz Danielle Vilhena, Diretora de Operações e Projetos de Marcas da Agência End to End.

Já a franquia de jogos digitais FIFA (atual EA Sports FC) incluiu o time e o treinador Ted Lasso em seu simulador oficial, conectando diretamente milhões de jogadores jovens à marca da série.

Já o Airbnb promoveu estadias exclusivas no pub oficial que serve de cenário para a torcida na Inglaterra, demonstrando a força do turismo de experiência derivado do entretenimento esportivo.

“Quando uma série global como Ted Lasso coloca o futebol feminino no centro da narrativa, ela ajuda a ampliar o alcance da modalidade para públicos que muitas vezes não acompanham o esporte no dia a dia. Esse movimento reforça uma tendência que já vemos no mercado: o futebol feminino está crescendo em relevância, audiência e receita. O desafio dos clubes é aproveitar esse momento para consolidar investimentos, fortalecer estruturas e garantir que esse crescimento seja duradouro”, comenta Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional.

Embalada pelo sucesso da produção, a Apple selou uma parceria histórica de US$ 2,5 bilhões por 10 anos com a Major League Soccer (MLS), triplicando os valores do contrato anterior de transmissão da liga americana de futebol.

"Até a Copa do Mundo veremos muito mais crescimento para o esporte feminino como um todo. Tenho acompanhado esse expansão na prática, ou seja, através da movimentação de negócios, de novos eventos, do interesse dos veículos de mídia, bem como do crescimento da audiência e negociação de novos contratos e de atletas cada vez mais altas para outros países", explica Fábio Wolff, membro do comitê organizador do Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino que vai chegar à 7a edição em 2027.

Futebol Feminino cresce em números

No Brasil, o futebol feminino vive seu momento de maior visibilidade. Perto de sediar a primeira Copa do Mundo de Seleções, em meados de 2027, caminha para viver o auge da maturidade econômica e se tornar a primeira edição da história a gerar lucro financeiro, independentemente de contratos do torneio masculino. A projeção inédita da chefe de futebol da Fifa, Jill Ellis, reforça a evolução da modalidade e o enorme potencial comercial que o país oferece ao mercado esportivo.

A entidade prevê um aporte estrutural de US$ 800 milhões para a realização do evento em solo brasileiro e garante que o volume total de arrecadação irá superar este montante, gerando receitas capazes de cobrir integralmente os custos logísticos e estruturais, pavimentando um legado financeiro para as próximas gerações e consolidando o Brasil como um hub de negócios para o futebol feminino na América Latina.

“Esse crescimento mostra que os esportes femininos, em especial o futebol, está ganhando espaço de verdade, não só em visibilidade, mas também em receita. É um sinal de que existe interesse e conexão com o torcedor e para os clubes, o desafio agora é transformar esse momento em estrutura, investimento e continuidade", comenta Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional.

Além disso, um estudo da Nielsen Sports, em parceria com a PepsiCo, aponta que o futebol feminino deve se consolidar entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030, o que representa um crescimento de 38%, atingindo mais de 800 milhões de pessoas.

“O aumento das receitas dos esportes femininos, impulsionado pela elite do futebol feminino global, confirma que a modalidade entrou definitivamente no radar econômico. Esse avanço é resultado de maior profissionalização, da melhoria na gestão dos ativos e de um interesse crescente do público, dos patrocinadores e dos investidores, que passaram a enxergar o esporte como uma plataforma consistente de negócios e engajamento", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap.

A audiência global dos principais torneios deve aumentar 30% no mesmo período, enquanto a receita dos patrocínios já mostram avanços significativos, como a triplicação de acordos na Copa do Mundo Feminina de 2023 em relação a de 2019, tendo um crescimento expressivo na base de fãs em países como China, Brasil e Índia.

Neste ano, um estudo de uma das principais consultorias do mundo, a Deloitte, aponta que as receitas globais do esporte feminino devem chegar as US$ 3 bilhões (R$ 15,3 bilhões) até o final de 2026, o que vai representar um aumento de 25% em comparação com 2025. Na temporada passada, os números atingiram US$ 2,4 bilhões, após registrar um crescimento de 248% entre 2022 e 2025.

De acordo com a Delloite, o aumento das receitas tem a ver também com as transmissões televisivas e as receitas de bilheteria dos jogos, que contribuirão com 30% deste montante. Além do futebol e do basquete, novos esportes estão ganhando força, casos do críquete, rúgbi e vôlei, que voltaram a atrair investimentos, sinalizando oportunidades comerciais mais amplas em todo o mundo.