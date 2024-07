Olimpíadas 2024: Brasil encerra terça-feira com bronze na ginástica e destaque no boxe; veja resumo

O Brasil segue forte nas competições dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira, o país foi destaque na ginástica artística feminina, que faturou o bronze na disputa por equipe, no boxe, no ciclismo e no vôlei de praia feminino. O maior destaque do dia foi para Rebeca Andrade, que fez história nas Olimpíadas no salto e ajudou o time do Brasil a garantir a medalha.

No vôlei de praia, a dupla Bárbara e Carol e Ana Patrícia e Duda, garantiram vagas nas oitavas de final após vencer a Lituânia e a Espanha, respectivamente. No boxe, depois da vitória de Bia Ferreira no peso leve, o brasileiro Wanderley avançou para as quartas de final. No tiro com arco, Marcus D'almeida e Ana Luiza também estão classificados para as oitavas. No ciclismo BMX, o Gustavo Bala Loka se classificou para a final.

Com o saldo de hoje, o Brasil segue em 22º no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris, com uma prata e três de bronze, quatro medalhas no total. O primeiro classificado por enquanto é o Japão, com 13 medalhas — sete delas de ouro.

Veja como foi o dia nas Olimpíadas de Paris para os brasileiros

Ginástica artística

Depois de uma estreia forte nas Olimpíadas de Paris, a equipe de ginástica artística feminina do Brasil disputou a final da modalidade nesta terça-feira, 30. O time brasileiro, composto por Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio —, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, terminou em terceiro lugar, com bronze.

Rebeca Andrade fez a maior nota da equipe em todos os aparelhos: salto (15.100), solo (14.200), trave (14.133) e paralelas (14.533). Ela ficou com a pontuação próxima à sua maior adversária, Simone Biles, que desempenhou com salto (14.900), solo (14.666), trave (14.363) e paralelas (14.400).

Boxe

Competindo no peso-meio-pesado, que vai até 80kg, o brasileiro Wanderley "Holyfield" Pereira levou a luta contra o haitiano Cedrick Belony-Duliepre por decisão unânime. O boxeador venceu por 5 a 0 e está classificado para as quartas de final do esporte nas Olimpíadas de Paris. O próximo compromisso do atleta é contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, que eliminou Hebert Conceição nos jogos de Tóquio.

Natação

Em uma bateria classificatória amplamente dominada pela americana Katie Ledecky, a brasileira Beatriz Dizotti fez história nesta terça-feira, 30, nos Jogos Olímpicos de Paris ao garantir pela primeira vez uma vaga para o país em uma final dos 1500m livre feminino na natação.

Ao chegar em terceiro lugar na bateria, atrás de Ledecky e da chinesa Bingjie Li, Dizotti se classificou para final em 7º lugar, com o tempo de 16min05s40.

Ciclismo BMX

Gustavo bala Loka também se classificou para a final de Ciclismo BMX nesta terça-feira. O brasileiro tirou as notas 85,51 e 86,07 nas duas voltas e terminou com a média de 85,79. Com o feito, ficou posicionado no top 9 e volta para a final na próxima quarta-feira, 31, às 9h44 (horário de Brasília).

Vôlei de praia

O dia foi de vitórias para a seleção brasileira de vôlei de praia. A dupla Bárbara e Carol e Ana Patrícia e Duda, garantiram vagas nas oitavas de final após vencer a Lituânia e a Espanha, respectivamente.

Bárbara e Carol fecharam o jogo com vitória de 2 sets a 0 (21/13 e 21/14). Já Ana Patrícia e Duda fecharam o jogo também com 2 sets a 0 (21/12 e 21/13).

Tiro com arco

No tiro com arco, o Brasil segue avançando com Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano. Ambos atletas garantiram suas vagas para as oitavas de final do campeonato nesta terça-feira, 30. D'Almeida venceu o japonês Fumiya Saito por 7 a 1, enquanto Ana Luiza venceu tanto a eslovena Zana Pintaric, por 6 a 2, quanto a malaia Syaqiera Mashayikh, por 6 a 5. A brasileira agora se iguala à melhor campanha do Brasil no esporte.

Canoagem slalom

Seguindo o ritmo de classificações, os atletas brasileiros Ana Sátila e Pepê conquistaram suas vagas para as semifinais da canoagem slalom em Paris. Ana fez a descida e terminou a prova com o 7º melhor tempo. Já Pepê passou na competição em 5º lugar.

Handebol

Apesar do bronze na ginástica, a equipe feminina do Brasil não teve tanto sucesso no handebol. As brasileiras perderam para a França por 26 a 20. Mas ainda há chance de voltar para a competição: o time ainda tem mais duas rodadas para o fim da primeira fase.

Basquete

O Brasil sofreu a segunda derrota nas Olimpíadas nas oitavas do basquete masculino. Nesta terça-feira, 30, a seleção brasileira perdeu para a seleção alemã por 86 a 73, mas ainda tem chance de se classificar para as quartas de final. Passam para a próxima fase do campeonato os dois primeiros colocados dos grupos e os dois melhores terceiros colocados — a chance dos atletas do Brasil.

Judô

Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros acabaram não se classificando para as oitavas de final da competição do judô. Schimidt perdeu para o italiano Antonio Esposito e Quadros perdeu para a francesa Clarisse Agbegnenou, depois de ter recebido duas punições.