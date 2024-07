Olimpíadas de Paris 2024: veja horários e onde assistir aos esportes desta quarta-feira, 31 de julho

Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, as Olimpíadas de Paris 2024 continuam a todo vapor, com uma série de eventos esportivos em diversas modalidades. Entre os destaques do dia, temos badminton, basquete, esgrima, futebol e muito mais. Confira abaixo os horários e locais das principais competições de hoje:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Eventos grifados têm participação brasileira.

Badminton

03:30 - Simples Masculino - Fase de Grupos 13

04:20 - Simples Masculino - Fase de Grupos 13

09:00 - Simples Masculino - Kodai Naraoka vs. Jeon Hyeok-Jin

09:50 - Simples Feminino - Fase de Grupos 14

10:40 - Simples Masculino - Fase de Grupos 14

11:30 - Simples Feminino - Fase de Grupos 15

14:30 - Simples Masculino - Fase de Grupos 15

15:20 - Duplas Mistas - Quartas de final

Basquete

06:00 - Feminino - Porto Rico vs. Espanha

08:30 - Feminino - China vs. Sérvia

12:15 - Masculino - Porto Rico vs. Sérvia

16:00 - Masculino - Estados Unidos vs. Sudão do Sul

Basquete 3x3

12:30 - Feminino - Austrália vs. Alemanha

13:00 - Feminino - Canadá vs. China

13:35 - Masculino - Letônia vs. Holanda

14:05 - Masculino - Sérvia vs. China

16:00 - Feminino - Espanha vs. França

16:30 - Feminino - Estados Unidos vs. Azerbaijão

17:05 - Masculino - Lituânia vs. França

17:35 - Masculino - Estados Unidos vs. Polônia

Canoagem Slalom

10:30 - Feminino - Semifinal - Ana Sátila

12:25 - Feminino - Final - C1 - Tem Medalha

Ciclismo BMX

08:10 - Feminino - FINAL

09:45 - Masculino - FINAL - Gustavo Bala Loka - Tem Medalha

Boxe

08:08 - Feminino - Peso Pena - Yang Wenlu vs. Natalia Shadrina - Quartas de final

11:02 - Masculino - Peso Leve - Jamhall Harvey vs. Luiz Oliveira Bolinha - Quartas de final

12:38 - Feminino - Peso Leve - Maria José Palacios vs. Wu Shih-Yi - Quartas de final

12:54 - Feminino - Peso Leve - Kellie Harrington vs. Angie Valdes - Quartas de final

17:08 - Feminino - Peso Leve - Chelsey Heijnen vs. Bia Ferreira - Quartas de final

06:32 - Masculino - Peso Médio-Médio - Oitavas de final 1

15:48 - Masculino - Peso Médio-Médio - Oitavas de final 3

Esgrima

08:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Quartas de final - França vs. Egito

08:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Quartas de final - Coreia do Sul vs. Canadá

08:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Quartas de final - Estados Unidos vs. Irã

08:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Quartas de final - Hungria vs. Itália

10:50 - Masculino - Sabre por Equipes - Semifinal

14:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Disputa do bronze

15:30 - Masculino - Sabre por Equipes - Final

Futebol

12:00 - Feminino - Japão vs. Nigéria

12:00 - Feminino - Brasil vs. Espanha

14:00 - Feminino - Zâmbia vs. Alemanha

14:00 - Feminino - Austrália vs. Estados Unidos

16:00 - Feminino - Nova Zelândia vs. França

16:00 - Feminino - Colômbia vs. Canadá

Ginástica artística

12:30 - Masculino - Individual geral - FINAL - Diogo Soares - Tem Medalha

Handebol

04:00 - Masculino - Noruega vs. Hungria - Primeira Fase

06:00 - Masculino - Croácia vs. Alemanha - Primeira Fase

09:00 - Masculino - Espanha vs. Japão - Primeira Fase

11:00 - Masculino - Eslovênia vs. Suécia - Primeira Fase

14:00 - Masculino - França vs. Egito - Primeira Fase

16:00 - Masculino - Dinamarca vs. Argentina - Primeira Fase

Hipismo

05:00 - Misto - Grand Prix - Dia 2 - Adestramento Individual

05:00 - Misto - Grand Prix - Dia 2 - Adestramento por Equipes

Hóquei sobre Grama

04:30 - Feminino - Argentina vs. Espanha - Primeira Fase

05:30 - Feminino - África do Sul vs. Grã-Bretanha - Primeira Fase

07:45 - Feminino - França vs. Alemanha - Primeira Fase

08:15 - Feminino - Austrália vs. Estados Unidos - Primeira Fase

12:00 - Feminino - Bélgica vs. Japão - Primeira Fase

12:30 - Masculino - Alemanha vs. Holanda - Primeira Fase

14:45 - Masculino - Espanha vs. África do Sul - Primeira Fase

15:15 - Feminino - Holanda vs. China - Primeira Fase

Judô

05:50 - Masculino - Até 90kg - Primeira Rodada - Rafael Macedo vs. Noel van 't End

05:00 - Feminino - Até 70kg - Primeira Rodada

05:00 - Masculino - Até 90kg - Primeira Rodada

07:20 - Feminino - Até 70kg - Oitavas de Final

07:20 - Masculino - Até 90kg - Oitavas de Final

08:16 - Feminino - Até 70kg - Quartas de Final

08:16 - Masculino - Até 90kg - Quartas de Final

11:00 - Feminino - Até 70kg - Repescagem

11:34 - Masculino - Até 90kg - Repescagem

11:17 - Feminino - Até 70kg - Semifinal

11:51 - Masculino - Até 90kg - Semifinal

12:18 - Feminino - Até 70kg - Disputa do Bronze

12:49 - Masculino - Até 90kg - Disputa do Bronze

13:09 - Masculino - Até 90kg - FINAL - Tem Medalha

Natação

06:00 - Feminino - Classificatórias - 200m Peito

06:21 - Masculino - Classificatórias - 200m Costas

06:46 - Feminino - Classificatórias - 200m Borboleta

15:30 - Feminino - FINAL - 100m Livre - Tem Medalha

15:36 - Masculino - FINAL - 200m Peito - Tem Medalha

15:43 - Feminino - Semifinal - 200m Borboleta

16:07 - Feminino - FINAL - - 1500m Livre - Beatriz Dizotti - Tem Medalha

- 16:37 - Masculino - Semifinal - 200m Costas

16:51 - Feminino - Semifinal - 200m Peito

17:15 - Masculino - FINAL - 200m Peito - Tem Medalha

17:22 - Masculino - FINAL - 100m Livre - Tem Medalha

Remo

04:30 - Masculino - Final C - Skiff Duplo Peso Leve

04:42 - Feminino - Final C - Skiff Duplo Peso Leve

04:54 - Masculino - Semifinal C/D - Skiff Simples - Lucas Verthein

05:14 - Feminino - Semifinal C/D - Skiff Simples - Beatriz Tavares

05:34 - Masculino - Semifinal - Dois Sem

05:54 - Masculino - Semifinal - Dois Sem

06:14 - Masculino - Semifinal - Skiff Duplo Peso Leve

06:34 - Feminino - Semifinal - Skiff Duplo Peso Leve

07:02 - Masculino - Final B - Skiff Quádruplo

07:14 - Feminino - Final B - Skiff Quádruplo

07:26 - Masculino - Final - Skiff Quádruplo - Tem Medalha

07:38 - Feminino - Final - Skiff Quádruplo - Tem Medalha

Polo Aquático

09:00 - Feminino - Holanda vs. Austrália - Primeira Fase

10:35 - Feminino - Canadá vs. China - Primeira Fase

13:30 - Feminino - Itália vs. Estados Unidos - Primeira Fase

15:05 - Feminino - Espanha vs. Grécia - Primeira Fase

Saltos Ornamentais

06:00 - Feminino - FINAL - Plataforma 10m Sincronizado - Tem Medalha

Surfe

14:00 - Feminino - Quartas de final - Individual

16:20 - Masculino - Semifinal - Individual

17:30 - Feminino - Semifinal - Individual

18:40 - Masculino - Disputa do bronze - Individual - Tem Medalha

19:15 - Feminino - Disputa do bronze - Individual - Tem Medalha

19:50 - Masculino - Final - Individual - Tem Medalha

20:25 - Feminino - Final - Individual - Tem Medalha

Tiro com Arco

07:00 - Masculino - Primeira rodada 3 - Individual

07:26 - Feminino - Primeira rodada 3 - Individual

07:52 - Masculino - Segunda rodada 3 - Individual

08:05 - Feminino - Segunda rodada 3 - Individual

12:45 - Masculino - Primeira rodada 4 - Individual

13:11 - Feminino - Primeira rodada 4 - Individual

13:37 - Masculino - Segunda rodada 4 - Individual

13:50 - Feminino - Segunda rodada 4 - Individual

Tiro Esportivo

04:00 - Masculino - Classificatórias - Carabina Três Posições 50m

04:00 - Feminino - Classificatórias - Dia 2 - Fossa

10:30 - Feminino - Final - Fossa - Tem Medalha

Triatlo

03:00 - Feminino - FINAL - Vittoria Lopes - Individual - Tem Medalha

- 05:45 - Masculino - FINAL - Manoel Messias - Individual - Tem Medalha

Tênis

07:00 - Masculino - Oitavas de final - Simples - Novak Djokovic vs. Dominik Koepfer

07:00 - Feminino - Quartas de final - Duplas

07:00 - Masculino - Semifinal - Duplas

07:00 - Misto - Quartas de final - Duplas

07:00 - Feminino - Quartas de final 1 - Simples

07:00 - Masculino - Oitavas de final 1 - Simples

14:00 - Feminino - Quartas de final 2 - Simples

14:00 - Masculino - Oitavas de final 2 - Simples

Tênis de Mesa

05:00 - Masculino - Segunda rodada 3 - Simples

05:00 - Feminino - Segunda rodada 3 - Simples

10:00 - Masculino - Oitavas de final 1 - Simples

10:00 - Feminino - Oitavas de final 1 - Simples

15:00 - Masculino - Oitavas de final 2 - Simples

15:00 - Feminino - Oitavas de final 2 - Simples

Vela

07:15 - Feminino - 49er FX - 10ª, 11ª e 12ª regatas - Brasil

09:03 - Masculino - IQFoil - 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª regatas - Mateus Isaac

09:50 - Masculino - 49er FX - 10ª, 11ª e 12ª regatas - Brasil

11:48 - Feminino - IQFoil - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª regatas

Vôlei

04:00 - Masculino - Polônia vs. Brasil - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

08:00 - Masculino - Japão vs. Argentina - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

12:00 - Feminino - Estados Unidos vs. Sérvia - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

16:00 - Feminino - Polônia vs. Quênia - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

Vôlei de Praia

04:00 - Masculino - Perusic/Schweiner vs. Horl/Horst - Duplas - Primeira Fase

05:00 - Feminino - Hüberli/Brunner vs. Ludwig/Lippmann - Duplas - Primeira Fase

06:00 - Feminino - Müller/Tillmann vs. Hermannova/Stochlova - Duplas - Primeira Fase

07:00 - Feminino - Tina/Anastasija vs. Poletti/Michelle - Duplas - Primeira Fase

10:00 - Feminino - Hughes/Cheng vs. Vieira/Chamereau - Duplas - Primeira Fase

11:00 - Masculino - Van de Velde/Immers vs. Grimalt/Grimalt - Duplas - Primeira Fase

12:00 - Feminino - Placet/Richard vs. Alvarez/Moreno - Duplas - Primeira Fase

15:00 - Masculino - Evandro/Arthur Lanci vs. Schachter/Dearing - Duplas - Primeira Fase

16:00 - Feminino - Melissa/Brandie vs. Esmée/Zoé - Duplas - Primeira Fase

17:00 - Masculino - Mol/Sorum vs. Ranghieri/Carambula - Duplas - Primeira Fase

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de

streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /7 (As medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 têm um pedaço da Torre Eiffel)

2 /7 (Medalhas na edição de Tóquio 2020)

3 /7 Medalhas das Olimpíadas Rio 2016 (Medalhas das Olimpíadas Rio 2016)

4 /7 Medalhas das Olimpíadas Londres 2012 (Medalhas das Olimpíadas Londres 2012)

5 /7 (Medalhas das Olimpíadas Beijing 2008)

6 /7 Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004 (Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004)

7/7 Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000 (Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com