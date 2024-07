Quem são os atletas mais bem pagos de Paris 2024?

Quando os jogadores de basquete americanos entram em quadra durante as Olimpíadas, eles não são apenas o time mais estrelado de Paris, mas também o mais bem pago da história. Os salários acumulados dos jogadores da NBA na equipe dos EUA totalizam R$ 2,85 bilhões, com o membro mais bem pago da equipe – Stephen Curry – esperando um salário de R$ 311,3 milhões quando retornar para a próxima temporada. Outro destaque da equipe, LeBron James, é o primeiro atleta bilionário a competir nas Olimpíadas. As informações são da QZ.

As Olimpíadas em si não oferecem remuneração, embora muitos atletas recebam bônus por medalhas de seus países de origem. Este período pode ser crucial para garantir a fama e a atenção necessárias para acordos de patrocínio de alto perfil. No entanto, a disparidade salarial entre jogadores já famosos em apenas dois esportes – basquete e golfe – e seus colegas em esportes de menor perfil é gritante.

Muitos atletas da equipe feminina de polo aquático dos EUA, por exemplo, estavam trabalhando em vários empregos para sustentar suas carreiras esportivas até que a capitã Maggie Steffens pediu publicamente apoio financeiro antes das Olimpíadas. O rapper Flavor Flav eventualmente interveio para financiar as equipes masculina e feminina dos EUA e assinou um contrato de cinco anos para "elevar a visibilidade e o entusiasmo em torno do polo aquático nos Estados Unidos".

Mesmo superestrelas, como a ginasta Simone Biles, ganham muito menos do que seus colegas olímpicos em esportes mais tradicionais. Biles ganhou R$ 40,2 milhões em 2023, principalmente por meio de acordos de patrocínio, de acordo com uma estimativa da Forbes. Isso a torna a 16ª atleta feminina mais bem paga do mundo, mas não se compara aos ganhos dos atletas mais ricos em Paris.

Atletas mais bem pagos

5º: Rory McIlroy – R$ 469,8 milhões

O golfista norte-irlandês Rory McIlroy é o segundo golfista mais bem pago do mundo, tendo ganhado R$ 469,8 milhões entre junho de 2023 e junho de 2024, segundo uma estimativa da Forbes. Aproximadamente R$ 215 milhões de seus ganhos vieram diretamente do golfe, enquanto R$ 254,8 milhões vieram de rendimentos fora dos campos.

4º: Stephen Curry – R$ 577,32 milhões

O jogador de basquete americano Stephen Curry ganhou R$ 577,32 milhões no último ano, com uma divisão quase igual entre seus lucros dentro e fora das quadras. Seu salário foi de R$ 293,32 milhões, enquanto seus outros ganhos totalizaram R$ 283 milhões, segundo estimativas da Forbes.

3º: Giannis Antetokounmpo – R$ 628,26 milhões

O jogador de basquete grego Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, ganhou cerca de R$ 628,26 milhões no último ano, principalmente por meio de acordos fora das quadras. Seu salário na NBA foi de R$ 260,36 milhões, enquanto ele também recebeu R$ 367,9 milhões em outros ganhos, de acordo com uma estimativa da Forbes.

2º: LeBron James – R$ 729,12 milhões

LeBron James é o atleta mais rico em competição nas Olimpíadas de Paris, com um patrimônio líquido de R$ 6,8 bilhões, segundo estimativas da Forbes. No ano passado, ele foi o quarto atleta mais bem pago do mundo, ganhando R$ 272,95 milhões através da NBA e R$ 456,17 milhões com ganhos fora das quadras.

1º: Jon Rahm – R$ 1,23 bilhão

O golfista espanhol Jon Rahm é o atleta mais bem pago das Olimpíadas de Paris e foi o segundo atleta mais bem pago globalmente no ano passado, de acordo com uma estimativa da Forbes. Rahm recebeu R$ 990 milhões adiantados para se juntar ao tour de golfe LIV, de propriedade da Arábia Saudita. Ele ganhou adicionalmente R$ 130,18 milhões com golfe e R$ 113,2 milhões com rendimentos fora dos campos em 2023.