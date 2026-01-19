Esporte

São Paulo x Botafogo: onde assistir e horário pelas quartas de final da Copinha

Partida entre São Paulo x Botafogo é válida pelas quartas de final da Copinha

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15h00.

O São Paulo e o Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 21h, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo na canal Xsports, disponível em operadoras de TV por assinatura e também em plataformas online.

O São Paulo chega embalado após uma classificação suada nas oitavas de final, quando superou o time adversário nos pênaltis. Antes disso, o Tricolor Paulista vinha com 100% de aproveitamento: venceu todos os jogos da fase de grupos e eliminou Portuguesa e Operário no tempo normal durante o mata-mata. No total, soma cinco vitórias e um empate, com 18 gols marcados e apenas três sofridos na Copinha 2026.

O Botafogo, por sua vez, também faz boa campanha e chega forte para a disputa da vaga na semifinal. A equipe busca repetir o feito de 2023, quando chegou entre os quatro melhores do torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Botafogo hoje pela Copinha?

O jogo desta segunda-feira, às 21h, entre São Paulo e Botafogo terá transmissão ao vivo no canal Xsports.

Como assistir online o jogo São Paulo x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal Xsports, disponível em operadoras e plataformas de streaming que retransmitem o sinal.

