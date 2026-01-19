São Paulo x Botafogo: onde assistir e horário pelas quartas de final da Copinha

Repórter
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15h00.
O São Paulo e o Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 21h, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo na canal Xsports, disponível em operadoras de TV por assinatura e também em plataformas online.
O São Paulo chega embalado após uma classificação suada nas oitavas de final, quando superou o time adversário nos pênaltis. Antes disso, o Tricolor Paulista vinha com 100% de aproveitamento: venceu todos os jogos da fase de grupos e eliminou Portuguesa e Operário no tempo normal durante o mata-mata. No total, soma cinco vitórias e um empate, com 18 gols marcados e apenas três sofridos na Copinha 2026.
O Botafogo, por sua vez, também faz boa campanha e chega forte para a disputa da vaga na semifinal. A equipe busca repetir o feito de 2023, quando chegou entre os quatro melhores do torneio.
