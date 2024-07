Rebeca Andrade faz história e Brasil conquista bronze na ginástica artística nas Olimpíadas

Depois de uma estreia forte nas Olimpíadas de Paris, a equipe de ginástica artística feminina do Brasil disputou a final da modalidade nesta terça-feira, 30. O time brasileiro, composto por Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio —, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, terminou em terceiro lugar, com bronze.

Nas classificações, o Brasil terminou em quarto lugar, com 166.499 pontos. As primeiras posições foram dos Estados Unidos (172.296), Itália (166.861) e China (166.628).

Antes mesmo de entrarem na competição, durante o aquecimento, a equipe sofreu um susto: Flavia Saraiva acabou caindo das barras paralelas e abriu o supercílio. Ela ficou de fora para fechar o corte por um tempo, mas voltou à competição. Para cada um dos aparelhos, a pior nota da equipe é descartada.

Rebeca Andrade fez a maior nota da equipe em todos os aparelhos: salto (15.100), solo (14.200), trave (14.133) e paralelas (14.533). Ela ficou com notas próximas a sua maior adversária, Simone Biles, que desempenhou com salto (14.900), trave (14.363), paralelas (14.400) e solo (14.666).

No fim, a equipe brasileira fechou a final em 3º lugar, com o bronze. A medalha de ouro ficou com os Estados Unidos a de prata com a Itália. É a primeira vez que o Brasil conquista o pódio na competição de equipe.

Como foi a competição da ginástica?

Barras paralelas

A primeira brasileira a entrar na final foi Lorrane Oliveira, nas barras paralelas. Sem erros graves, mas com a perna um pouco mais aberta, ela pontuou com 13.933. A segunda a entrar foi Flávia, que cravou a nota final de 13.666, mesmo com o ferimento durante os treinos.

A terceira foi Rebeca Andrade, com a maior nota da equipe brasileira, 14.533. A pontuação foi maior do que a que Andrade conseguiu nas classificatórias, quando tirou 14.400.

A nota final do aparelho para o Brasil foi de 41.199.

Veja as notas da equipe brasileira:

Lorrane Oliveira: 13.933

Flavia Saraiva: 13.666

13.666 Rebeca Andrade: 14.533

Trave

Julia Soares partiu para a competição como a maior aposta para o aparelho, mas infelizmente caiu no meio da prova. No último movimento, no entanto, cravou uma excelente saída. Pela queda Julia conquistou a nota de 12.400. Flavia foi a segunda a disputar a trave e concluiu a apresentação sem erros graves, apenas um desequilíbrio, que descontou pontos. A nota final de Saraiva foi de 13.433 e a equipe brasileira chegou a pedir que a nota de dificuldade fosse revista, mas Arbitragem não concedeu o recurso.

A terceira a disputar a trave foi Rebeca Andrade, que saiu do aparelho com um duplo carpado. Ela apresentou alguns desequilíbrios durante a apresentação e fechou com nota de 14.133, a maior da equipe brasileira.

A nota final do aparelho para o Brasil foi de 39.966.

Veja as notas da equipe brasileira:

Flavia Saraiva: 13.433

13.433 Rebeca Andrade: 14.133

14.133 Julia Soares: 12.400

Salto

No salto, a primeira a entrar foi Jade Barbosa. Apesar de performar um salto mais difícil, teve uma finalização ruim e se desequilibrou na saída, fora da marcação, o que culminou em uma nota de 13.366. Depois, foi a vez de Flávia Saraiva, que conseguiu saltar bem, mas teve um leve desequilíbrio na chegada. A nota da ginasta foi de 13.900.

No fim, Rebeca Andrade fez história na ginástica artística em Paris. Com um salto perfeito, a brasileira cravou a incrível nota de 15.100, a maior da competição.

A nota final do aparelho para o Brasil foi de 42.366.

Veja as notas da equipe brasileira:

Flavia Saraiva: 13.900

13.900 Rebeca Andrade: 15.100

15.100 Jade Barbosa: 13.366

Brazil's Rebeca Andrade competes in the balance beam event of the artistic gymnastics women's team final during the Paris 2024 Olympic Games at the Bercy Arena in Paris, on July 30, 2024. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) (Gabriel BOUYS/AFP)

Solo

A primeira a se apresentar no solo foi Julia Soares, ao som de Raça Negra e samba, assim como na primeira apresentação. A curitibana teve pequenos desequilíbrios e teve uma série exemplar, muito provavelmente com nota alta de dificuldade. Cravou a pontuação final de 13.233. Flavia Saraiva foi a segunda no solo, e se apresentou com a mesma música e série de domingo, com troca de apenas uma acrobacia. Sem falhas graves e quase nenhum desequilíbrio, a brasileira fechou com nota de 13.533.

Por fim, quem fechou o solo foi Rebeca Andrade. A ginasta brilhou ao som de funk e samba, com o mesmo mashup que apresentou no domingo, na fase de classificação. Apesar de alguns poucos desequilíbrios, a série foi impecável e teve uma nota mais alta de dificuldade. A atleta fechou a apresentação solo com nota de 14.200, mais uma vez, a mais alta da equipe.

A nota final do aparelho para o Brasil foi de 40.966.

Veja as notas da equipe brasileira:

Flavia Saraiva: 13.533

13.533 Rebeca Andrade: 14.200

14.200 Julia Soares: 13.233

