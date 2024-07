Simone Biles x Rebeca Andrade: quem teve as maiores notas na final da ginástica artística?

O Brasil fez história na ginástica artística por equipe nesta terça-feira, 29. Depois de uma estreia forte nas Olimpíadas de Paris, a equipe feminina do Brasil, composta por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, terminou em terceiro lugar, com medalha de bronze.

O desempenho das brasileiras não foi páreo para disputar com os Estados Unidos, no entanto, que terminou a competição com medalha de ouro. Mas Rebeca Andrade, ícone da ginástica do Brasil, teve as notas mais próximas da competição com a estrela norte-americana Simone Biles, tida como a maior ginástica do mundo na atualidade.

Veja a nota de Rebeca Andrade e Simone Biles

Rebeca Andrade fez a maior nota da equipe brasileira em todos os aparelhos: salto (15.100), solo (14.200), trave (14.133) e paralelas (14.533). A nota do salto foi até o momento a maior da competição em Paris.

Simone Biles, no entanto, fez notas um pouco maiores do que as de Rebeca. Ela desempenhou com salto (14.900), solo (14.666), trave (14.363) e paralelas (14.400).

Rebeca superou Simone somente no salto e nas paralelas.

A igualdade de gênero

Felicidade e orgulho são as palavras que definem os sentimentos de Rebeca que será uma das mulheres que irão representar o Brasil em Paris, que terá após 100 anos igualdade de gênero entre os atletas.

“Fico feliz e orgulhosa de ver a força do esporte feminino, em ver as atletas mulheres cada vez mais ocupando espaços e mostrando seu valor. A presença feminina na delegação brasileira tem aumentado a cada ciclo, não apenas entre atletas mas também em outras áreas, com profissionais de vários setores, e isso é uma conquista importante”, disse a atleta em entrevista à EXAME.

Para mulheres que buscam um dia realizar seus sonhos, no esporte ou em outra área, Rebeca deixa uma mensagem: não desistam.

“Desejo que vocês sonhem, que lutem, que corram atrás. Seja pensando ou tendo a Olimpíada como objetivo, seja mirando em outro sonho pessoal ou profissional, dê o seu máximo, se dedique e não deixe que nada ou ninguém te faça desistir. Faça sempre o seu melhor.”

(Com Layane Serrano)