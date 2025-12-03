Sorteio da Copa: quais times o Brasil mais enfrentou na fase de grupos?

A seleção brasileira já conhece parte do cenário que enfrentará na Copa de 2026, mesmo antes do sorteio dos grupos, marcado para a próxima sexta-feira, 5. A definição das chaves indica que, pela primeira vez em décadas, o Brasil não poderá reencontrar a Sérvia, sua adversária mais recorrente na história das primeiras fases do Mundial, uma vez que a equipe balcânica não se classificou para o torneio organizado por Canadá, Estados Unidos e México.

A ausência da Sérvia interrompe uma sequência de confrontos iniciada ainda no período da antiga Iugoslávia. Brasil e sérvios se cruzaram seis vezes nas fases iniciais, incluindo a estreia histórica da seleção em 1930. Parte desses duelos ocorreu quando o adversário ainda representava a Iugoslávia, cujos resultados foram herdados pela federação sérvia.

Adversários mais frequentes

O retrospecto contra a Sérvia inclui jogos nas Copas de 1950, 1954 e 1974, além dos encontros recentes na Rússia, em 2018, e no Qatar, em 2022. Com a seleção sérvia fora, os potenciais rivais tradicionais do Brasil na fase de grupos são Escócia e México, seleções que dividiram chave com os brasileiros em quatro edições cada.

A Espanha também aparece com quatro confrontos, mas está entre os cabeças de chave e não poderá enfrentar o Brasil na primeira fase.

O sorteio de 2026 tem regras específicas. Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha liderarão grupos ao lado dos três anfitriões. Seleções sul-americanas como Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai não podem cruzar com o Brasil por restrição de confederação.

Há ainda limitações envolvendo a repescagem global. Um dos classificados poderá ser a Bolívia, o que impede seu posicionamento no grupo brasileiro. Outras equipes, como Suriname e Iraque, também disputam essa vaga. A Europa definirá quatro lugares adicionais em março, incluindo a Itália, que tenta retornar após dois Mundiais ausente.

O Brasil aguarda o sorteio com seis vagas do torneio ainda em aberto. A definição completa só ocorrerá após as repescagens europeia e global.

Ranking de adversários do Brasil na 1ª fase das Copas