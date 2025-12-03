Esporte

Sorteio da Copa: quais times o Brasil mais enfrentou na fase de grupos?

Dados incluem confrontos desde 1930 e revelam padrões que não se repetirão na próxima edição

Jogadores da seleção brasileira. (CBF/Flickr)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19h23.

A seleção brasileira já conhece parte do cenário que enfrentará na Copa de 2026, mesmo antes do sorteio dos grupos, marcado para a próxima sexta-feira, 5. A definição das chaves indica que, pela primeira vez em décadas, o Brasil não poderá reencontrar a Sérvia, sua adversária mais recorrente na história das primeiras fases do Mundial, uma vez que a equipe balcânica não se classificou para o torneio organizado por Canadá, Estados Unidos e México.

A ausência da Sérvia interrompe uma sequência de confrontos iniciada ainda no período da antiga Iugoslávia. Brasil e sérvios se cruzaram seis vezes nas fases iniciais, incluindo a estreia histórica da seleção em 1930. Parte desses duelos ocorreu quando o adversário ainda representava a Iugoslávia, cujos resultados foram herdados pela federação sérvia.

Adversários mais frequentes

O retrospecto contra a Sérvia inclui jogos nas Copas de 1950, 1954 e 1974, além dos encontros recentes na Rússia, em 2018, e no Qatar, em 2022. Com a seleção sérvia fora, os potenciais rivais tradicionais do Brasil na fase de grupos são Escócia e México, seleções que dividiram chave com os brasileiros em quatro edições cada.

A Espanha também aparece com quatro confrontos, mas está entre os cabeças de chave e não poderá enfrentar o Brasil na primeira fase.

O sorteio de 2026 tem regras específicas. Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha liderarão grupos ao lado dos três anfitriões. Seleções sul-americanas como Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai não podem cruzar com o Brasil por restrição de confederação.

Há ainda limitações envolvendo a repescagem global. Um dos classificados poderá ser a Bolívia, o que impede seu posicionamento no grupo brasileiro. Outras equipes, como Suriname e Iraque, também disputam essa vaga. A Europa definirá quatro lugares adicionais em março, incluindo a Itália, que tenta retornar após dois Mundiais ausente.

O Brasil aguarda o sorteio com seis vagas do torneio ainda em aberto. A definição completa só ocorrerá após as repescagens europeia e global.

Ranking de adversários do Brasil na 1ª fase das Copas

  • Sérvia – 6 vezes (1930, 1950, 1954, 1974, 2018, 2022);
  • Espanha – 4 vezes (1934, 1962, 1978, 1986);
  • Escócia – 4 vezes (1974, 1982, 1990, 1998);
  • México – 4 vezes (1950, 1954, 1962, 2014);
  • Camarões – 3 vezes (1994, 2014, 2022);
  • Costa Rica – 3 vezes (1990, 2002, 2018);
  • Rússia – 3 vezes (1958, 1982, 1994);
  • Suécia – 3 vezes (1978, 1990, 1994);
  • Suíça – 3 vezes (1950, 2018, 2022);
  • Áustria – 2 vezes (1958, 1978);
  • Croácia – 2 vezes (2006, 2014);
  • Inglaterra – 2 vezes (1958, 1970);
  • Portugal – 2 vezes (1966, 2010);
  • Tchecoslováquia – 2 vezes (1962, 1970);
  • Argélia – 1 vez (1986);
  • Austrália – 1 vez (2006);
  • Bolívia – 1 vez (1930);
  • Bulgária – 1 vez (1966);
  • China – 1 vez (2002);
  • Coreia do Norte – 1 vez (2010);
  • Costa do Marfim – 1 vez (2010);
  • França – 1 vez (1954);
  • Hungria – 1 vez (1966);
  • Irlanda do Norte – 1 vez (1986);
  • Japão – 1 vez (2006);
  • Marrocos – 1 vez (1998);
  • Noruega – 1 vez (1998);
  • Nova Zelândia – 1 vez (1982);
  • Polônia – 1 vez (1938);
  • Rep. Democrática do Congo – 1 vez (1974);
  • Romênia – 1 vez (1970);
  • Turquia – 1 vez (2002).
