De Vini Jr. a Militão: quanto vale a Seleção Brasileira convocada por Ancelotti

Vini Jr.: brasileiro é o jogador mais bem pago do Real Madrid (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08h54.
A Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti para os amistosos da Data Fifa contra Senegal e Tunísia, em novembro, está avaliada em 952,3 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 5,52 bilhões.
O principal destaque financeiro da lista é Vini Jr., atacante do Real Madrid, com valor de mercado estimado em 150 milhões de euros (R$ 869 milhões). Ele é seguido por Bruno Guimarães e Rodrygo, ambos cotados em 80 milhões de euros.
|#
|Jogador
|Clube
|EUR
|US$
|R$
|1
|Vini Jr
|Real Madrid
|€150,00M
|US$165,00M
|R$869,55M
|2
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|€80,00M
|US$88,00M
|R$463,76M
|3
|Rodrygo
|Real Madrid
|€80,00M
|US$88,00M
|R$463,76M
|4
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|€75,00M
|US$82,50M
|R$434,78M
|5
|João Pedro
|Chelsea
|€65,00M
|US$71,50M
|R$376,80M
|6
|Estêvão
|Chelsea
|€70,00M
|US$77,00M
|R$405,79M
|7
|Matheus Cunha
|Manchester United
|€74,00M
|US$81,40M
|R$428,98M
|8
|Lucas Paquetá
|West Ham
|€62,00M
|US$68,20M
|R$359,41M
|9
|Marquinhos
|PSG
|€40,00M
|US$44,00M
|R$231,88M
|10
|Militão
|Real Madrid
|€30,00M
|US$33,00M
|R$173,91M
|11
|Andrey Santos
|Chelsea
|€27,00M
|US$29,70M
|R$156,52M
|12
|Luiz Henrique
|Zenit
|€25,00M
|US$27,50M
|R$144,93M
|13
|Vitor Roque
|Palmeiras
|€24,00M
|US$26,40M
|R$139,13M
|14
|Wesley
|Roma
|€24,00M
|US$26,40M
|R$139,13M
|15
|Casemiro
|Man Utd
|€22,00M
|US$24,20M
|R$127,53M
|16
|Richarlison
|Tottenham
|€19,00M
|US$20,90M
|R$110,14M
|17
|Ederson
|Fenerbahçe
|€13,00M
|US$14,30M
|R$75,36M
|18
|Caio Henrique
|Monaco
|€12,00M
|US$13,20M
|R$69,56M
|19
|Fabinho
|Al-Ittihad
|€15,00M
|US$16,50M
|R$86,96M
|20
|Bento
|Al-Nassr
|€11,00M
|US$12,10M
|R$63,77M
|21
|Fabrício Bruno
|Cruzeiro
|€10,00M
|US$11,00M
|R$57,97M
|22
|John Victor
|Nottingham
|€8,00M
|US$8,80M
|R$46,38M
|23
|Luciano Juba
|Bahia
|€8,00M
|US$8,80M
|R$46,38M
|24
|Paulo Henrique
|Vasco
|€3,50M
|US$3,85M
|R$20,29M
|25
|Danilo
|Flamengo
|€3,00M
|US$3,30M
|R$17,39M
|26
|Alex Sandro
|Flamengo
|€1,80M
|US$1,98M
|R$10,43M