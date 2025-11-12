De Vini Jr. a Militão: quanto vale a Seleção Brasileira convocada por Ancelotti

Esporte

Vini Jr.: brasileiro é o jogador mais bem pago do Real Madrid (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)

Vini Jr.: brasileiro é o jogador mais bem pago do Real Madrid (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)

A Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti para os amistosos da Data Fifa contra Senegal e Tunísia, em novembro, está avaliada em 952,3 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 5,52 bilhões.

O principal destaque financeiro da lista é Vini Jr., atacante do Real Madrid, com valor de mercado estimado em 150 milhões de euros (R$ 869 milhões). Ele é seguido por Bruno Guimarães e Rodrygo, ambos cotados em 80 milhões de euros.

Confira quanto vale cada um dos 26 convocados por Ancelotti:

#JogadorClubeEURUS$R$
1Vini JrReal Madrid€150,00MUS$165,00MR$869,55M
2Bruno GuimarãesNewcastle€80,00MUS$88,00MR$463,76M
3RodrygoReal Madrid€80,00MUS$88,00MR$463,76M
4Gabriel MagalhãesArsenal€75,00MUS$82,50MR$434,78M
5João PedroChelsea€65,00MUS$71,50MR$376,80M
6EstêvãoChelsea€70,00MUS$77,00MR$405,79M
7Matheus CunhaManchester United€74,00MUS$81,40MR$428,98M
8Lucas PaquetáWest Ham€62,00MUS$68,20MR$359,41M
9MarquinhosPSG€40,00MUS$44,00MR$231,88M
10MilitãoReal Madrid€30,00MUS$33,00MR$173,91M
11Andrey SantosChelsea€27,00MUS$29,70MR$156,52M
12Luiz HenriqueZenit€25,00MUS$27,50MR$144,93M
13Vitor RoquePalmeiras€24,00MUS$26,40MR$139,13M
14WesleyRoma€24,00MUS$26,40MR$139,13M
15CasemiroMan Utd€22,00MUS$24,20MR$127,53M
16RicharlisonTottenham€19,00MUS$20,90MR$110,14M
17EdersonFenerbahçe€13,00MUS$14,30MR$75,36M
18Caio HenriqueMonaco€12,00MUS$13,20MR$69,56M
19FabinhoAl-Ittihad€15,00MUS$16,50MR$86,96M
20BentoAl-Nassr€11,00MUS$12,10MR$63,77M
21Fabrício BrunoCruzeiro€10,00MUS$11,00MR$57,97M
22John VictorNottingham€8,00MUS$8,80MR$46,38M
23Luciano JubaBahia€8,00MUS$8,80MR$46,38M
24Paulo HenriqueVasco€3,50MUS$3,85MR$20,29M
25DaniloFlamengo€3,00MUS$3,30MR$17,39M
26Alex SandroFlamengo€1,80MUS$1,98MR$10,43M

*Fonte: Transfermarkt
