Fifa The Best 2025: Brasil fica de fora das seleções da temporada

A premiação mais aguardada do futebol internacional, o Fifa The Best 2025, premiou os melhores jogadores da temporada na tarde desta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. Além do prêmio melhor jogador do ano, que Ousmane Dembélé levou pra casa, a entidade também divulgou os jogadores que compõe a melhor seleção masculina e feminina de 2025. Neste ano, nenhum brasileiro entrou na lista.

Este foi o segundo ano seguido que os nomes foram escolhidos por votação popular e não pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro).

A Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo. Esse é o principal diferencial em relação a outros prêmios como o Bola de Ouro, que só permitem votos de jornalistas especializados.

Para definir as melhores seleções, o público votou a partir de uma lista de 88 jogadores indicados: 22 goleiros, 22 defensores, 22 meio-campistas e 22 atacantes. Os nomes disponíveis foram encaixados em diversas formações técnicas disponíveis

As seleções finais contam com um goleiro, três defensores, três meio-campistas e os três atacantes mais votados. Já a última vaga vai para aquele jogador com o maior número de votos como um todo, independente da formação tática.

O período analisado foi de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.

Brasil fora da Seleção da Temporada

Na temporada anterior, Vinícius Jr. (Real Madrid) e Gabrielle Portilho (Corinthians) foram os representantes brasileiros que entraram para a melhor seleção segundo a Fifa. Nste ano, eles não foram indicados.

Além de Raphinha, que foi cotado para Melhor Jogador de 2025, outros 11 brasileiros estavam na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)

Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)

Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)

Confira a Seleção Masculina do Fifa The Best 2025:

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City) Defensores: Hakimi (Paris Saint-Germain), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) e Virgil Van Dijk (Liverpool)

Hakimi (Paris Saint-Germain), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) e Virgil Van Dijk (Liverpool) Meio - Campistas: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Pedri (Barcelona) Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona) e Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Confira a Seleção Feminina do Fifa The Best 2025:

Goleira: Hannah Hampton (Chelsea)

Hannah Hampton (Chelsea) Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal) e Irene Paredes (Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal) e Irene Paredes (Barcelona) Meio-Campistas: Ona Battle (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Patri Guijarro (Barcelona)

Ona Battle (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Patri Guijarro (Barcelona) Atacantes: Claudia Pina (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal) e Alexia Putellas (Barcelona)

Veja todos os vencedores:

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)



Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea)



Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente)

Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)



Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)

Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg)

Melhor técnica feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor técnico masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Melhor jogadora feminina: Aitana Bonmatí (Espanha)

Melhor jogador masculino: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

