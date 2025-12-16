Fifa The Best 2025: Brasil fica de fora das seleções da temporada

Fifa The Best: Brasil ficou de fora dos melhores jogadores de futebol da temporada (Francois Nel/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 22h03.
A premiação mais aguardada do futebol internacional, o Fifa The Best 2025, premiou os melhores jogadores da temporada na tarde desta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. Além do prêmio melhor jogador do ano, que Ousmane Dembélé levou pra casa, a entidade também divulgou os jogadores que compõe a melhor seleção masculina e feminina de 2025. Neste ano, nenhum brasileiro entrou na lista.
Este foi o segundo ano seguido que os nomes foram escolhidos por votação popular e não pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro).
A Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo. Esse é o principal diferencial em relação a outros prêmios como o Bola de Ouro, que só permitem votos de jornalistas especializados.
Para definir as melhores seleções, o público votou a partir de uma lista de 88 jogadores indicados: 22 goleiros, 22 defensores, 22 meio-campistas e 22 atacantes. Os nomes disponíveis foram encaixados em diversas formações técnicas disponíveis
As seleções finais contam com um goleiro, três defensores, três meio-campistas e os três atacantes mais votados. Já a última vaga vai para aquele jogador com o maior número de votos como um todo, independente da formação tática.
O período analisado foi de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.
Na temporada anterior, Vinícius Jr. (Real Madrid) e Gabrielle Portilho (Corinthians) foram os representantes brasileiros que entraram para a melhor seleção segundo a Fifa. Nste ano, eles não foram indicados.
Além de Raphinha, que foi cotado para Melhor Jogador de 2025, outros 11 brasileiros estavam na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025: