Fifa The Best 2025: Brasil fica de fora das seleções da temporada

Votação popular elege a seleção ideal masculina e feminina com os melhores jogadores do ano e, desta vez, nenhum brasileiro foi escalado

Fifa The Best: Brasil ficou de fora dos melhores jogadores de futebol da temporada (Francois Nel/Getty Images)

Fifa The Best: Brasil ficou de fora dos melhores jogadores de futebol da temporada (Francois Nel/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 22h03.

A premiação mais aguardada do futebol internacional, o Fifa The Best 2025, premiou os melhores jogadores da temporada na tarde desta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. Além do prêmio melhor jogador do ano, que Ousmane Dembélé levou pra casa, a entidade também divulgou os jogadores que compõe a melhor seleção masculina e feminina de 2025. Neste ano, nenhum brasileiro entrou na lista.

Este foi o segundo ano seguido que os nomes foram escolhidos por votação popular e não pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro). 

A Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo. Esse é o principal diferencial em relação a outros prêmios como o Bola de Ouro, que só permitem votos de jornalistas especializados.

Para definir as melhores seleções, o público votou a partir de uma lista de 88 jogadores indicados: 22 goleiros, 22 defensores, 22 meio-campistas e 22 atacantes. Os nomes disponíveis foram encaixados em diversas formações técnicas disponíveis

As seleções finais contam com um goleiro, três defensores, três meio-campistas e os três atacantes mais votados. Já a última vaga vai para aquele jogador com o maior número de votos como um todo, independente da formação tática.

O período analisado foi de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.

Brasil fora da Seleção da Temporada

Na temporada anterior, Vinícius Jr. (Real Madrid) e Gabrielle Portilho (Corinthians) foram os representantes brasileiros que entraram para a melhor seleção segundo a Fifa. Nste ano, eles não foram indicados. 

Além de Raphinha, que foi cotado para Melhor Jogador de 2025, outros 11 brasileiros estavam na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)
  • Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)

Confira a Seleção Masculina do Fifa The Best 2025:

  • Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Defensores: Hakimi (Paris Saint-Germain), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) e Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Meio - Campistas: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Pedri (Barcelona)
  • Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona) e Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Confira a Seleção Feminina do Fifa The Best 2025:

  • Goleira: Hannah Hampton (Chelsea)
  • Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal) e Irene Paredes (Barcelona)
  • Meio-Campistas: Ona Battle (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Patri Guijarro (Barcelona)
  • Atacantes: Claudia Pina (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal) e Alexia Putellas (Barcelona)

Veja todos os vencedores:

  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea)
  • Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente)
  • Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)
  • Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)
  • Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg) 
  • Melhor técnica feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra) 
  • Melhor técnico masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Melhor jogadora feminina: Aitana Bonmatí (Espanha)
  • Melhor jogador masculino: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Acompanhe o Fifa The Best

Acompanhe tudo sobre:FifaSeleção Brasileira de FutebolFutebol

