'O pior dia da minha vida', diz Bortoleto após abandonar GP do Brasil

O piloto Gabriel Bortoleto, da Sauber, descreveu este domingo, 9, omo o “pior dia” de sua vida, após abandonar precocemente o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vencido pelo líder do campeonato, o britânico Lando Norris.

Primeiro brasileiro a competir em Interlagos desde Felipe Massa, em 2017, Bortoleto foi forçado a abandonar logo na primeira volta, após um toque com o canadense Lance Stroll (Aston Martin) em uma curva.

“É difícil, porque é em casa, na frente do meu país, na frente da minha família. Com certeza é o pior dia da minha vida, sendo bem sincero”, declarou o piloto de 21 anos aos repórteres. “Faz parte do aprendizado (...) Vou continuar trabalhando e, se Deus quiser, da próxima vez vai ser melhor”, acrescentou.

Bortoleto, que havia terminado em décimo lugar no GP do México duas semanas antes e pontuado em cinco corridas em sua temporada de estreia na F1, foi ovacionado pelo público.

“Os momentos difíceis que eu passei na minha carreira foram os momentos que me formaram como piloto mais forte”, disse o paulista.

Mesmo após o acidente, o brasileiro evitou criticar Stroll.

“Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for”, afirmou. “Estava lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração (...). Na minha visão, eu estava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora (da curva), mas foi em linha reta, como se eu não estivesse lá. Enganchou minha asa dianteira com a roda dele, eu peguei a grama e fui para o muro, não tinha o que fazer”, contou.

No sábado, Bortoleto já havia sofrido um acidente durante a corrida sprint, o que o impediu de participar da classificação para o GP devido aos danos no carro.

Neste domingo, seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, terminou em nono lugar.

“Foi de partir o coração ver Gabi ser forçado a sair da pista na primeira volta de seu primeiro Grande Prêmio em casa, especialmente com o incrível apoio dos fãs”, afirmou o chefe da Sauber, Jonathan Wheatley, em comunicado da equipe. Ele também expressou “sentimentos mistos”, destacando que “Nico lutou brilhantemente”.

Verstappen: dos boxes ao terceiro lugar

Depois de ir para o "tudo ou nada" e largar dos boxes para fazer alterações no carro, Verstappen conseguiu o grande feito de terminar em terceiro lugar. O holandês avançou até a sexta posição antes das primeiras paradas dos pilotos, por volta das 20 voltas iniciais. Na volta 23, o tetracampeão já ocupava o quarto lugar.

Na volta 51, quando Norris teve de fazer um pit stop, o piloto da Red Bull chegou a liderar a prova. Mas, na volta 55, Verstappen foi chamado para trocar os pneus e perdeu a liderança, terminando a corrida no top 3.