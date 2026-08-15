Ucrânia lança quase 600 drones contra território russo

O Exército da Ucrânia lançou 598 drones contra o território russo na madrugada deste sábado, 15, segundo as autoridades da Rússia. O ataque atingiu 19 regiões e a península da Crimeia, anexada por Moscou.

Na região de Samara, a cerca de 850 quilômetros a sudeste de Moscou, um míssil atingiu uma zona industrial. Segundo o governador Viacheslav Fedorischev, não houve mortos, mas duas pessoas precisaram de atendimento médico.

Imagens divulgadas por canais independentes mostram instalações em chamas em um parque industrial. Segundo veículos da imprensa ucraniana, o alvo teria sido a fábrica estatal Progress, que produz foguetes espaciais da família Soyuz. As mesmas publicações afirmam que mísseis de cruzeiro Flamingo atingiram as instalações.

Na região de Moscou, duas pessoas ficaram feridas durante um ataque com drones, entre elas uma criança de 9 anos em estado grave. Segundo o governador Andrei Vorobiov, os dois estavam em casa quando um drone atingiu o imóvel. As defesas antiaéreas russas afirmam ter derrubado nove drones na região.

Outro ataque teria atingido um aeródromo militar na região de Nizhny Novgorod, segundo canais ucranianos. A instalação abriga caças MiG-31K, usados para transportar os mísseis balísticos hipersônicos Kinzhal.

Número de drones derrubados

As baterias antiaéreas russas afirmam ter derrubado 598 drones ucranianos de asa fixa durante a madrugada. Os equipamentos teriam sido interceptados sobre 19 regiões russas e a Crimeia.

Segundo as autoridades russas, pelo menos 201 civis morreram em julho em ataques ucranianos contra o território da Rússia e regiões ucranianas ocupadas por Moscou.

Já o grupo independente russo Conflict Intelligence Team estimou em 634 o número de vítimas civis dos dois lados em julho. De acordo com a organização, dois terços das vítimas seriam cidadãos ucranianos.

(Com EFE)