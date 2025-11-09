GP do Brasil: Red Bull faz mudanças em carro e Verstappen larga dos boxes

Verstappen: piloto vai largar dos boxes no GP de São Paulo (Mark Thompson/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13h38.
Max Verstappen, da Red Bul, vai largar dos boxes neste domingo, 9, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 após fazer modificações em seu carro. Depois de se classificar em 16º no grid de largada, o holandês decidiu ir para o "tudo ou nada" no Autódromo de Interlagos.
O britânico Lando Norris garantiu a pole position, após uma sessão de classificação marcada por surpresas em Interlagos. Kimi Antonelli e Charles Leclerc completam as três primeiras posições no grid.
Verstappen relatou falta de aderência e instabilidades nas ondulações de Interlagos durante o grid. Por isso, todas as partes da unidade de potência foram trocadas — como o motor, turbo e bateria — e a Red Bull decidiu mudar as configurações do carro, que inicialmente estava focada em um cenário de chuva intensa.
O holandês está 39 pontos atrás de Lando Norris, da McLaren, que largará da pole position, e precisa da vitória para conquistar seu quinto título consecutivo.
Vale lembrar que no ano passado, sob intensa chuva, o piloto da Red Bull venceu em São Paulo largando da 17ª posição, frustrando as chances de título de Norris.
Além de Verstappen, a FIA também confirmou a largada de Esteban Ocon, da Haas, dos boxes depois de a equipe trocar a unidade de potência do veículo.
A corrida principal acontece neste domingo, 9, às 14h, no Autódromo de Interlagos.