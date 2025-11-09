Esporte

GP do Brasil: Red Bull faz mudanças em carro e Verstappen larga dos boxes

Piloto holandês vai para o 'tudo ou nada' na corrida após classificação em 16º no grid de sábado, 8

Verstappen: piloto vai largar dos boxes no GP de São Paulo (Mark Thompson/Getty Images)

Verstappen: piloto vai largar dos boxes no GP de São Paulo (Mark Thompson/Getty Images)

Max Verstappen, da Red Bul, vai largar dos boxes neste domingo, 9, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 após fazer modificações em seu carro. Depois de se classificar em 16º no grid de largada, o holandês decidiu ir para o "tudo ou nada" no Autódromo de Interlagos.

O britânico Lando Norris garantiu a pole position, após uma sessão de classificação marcada por surpresas em Interlagos. Kimi Antonelli e Charles Leclerc completam as três primeiras posições no grid.

Mudanças no carro

Verstappen relatou falta de aderência e instabilidades nas ondulações de Interlagos durante o grid. Por isso, todas as partes da unidade de potência foram trocadas — como o motor, turbo e bateria — e a Red Bull decidiu mudar as configurações do carro, que inicialmente estava focada em um cenário de chuva intensa.

O holandês está 39 pontos atrás de Lando Norris, da McLaren, que largará da pole position, e precisa da vitória para conquistar seu quinto título consecutivo.

Vale lembrar que no ano passado, sob intensa chuva, o piloto da Red Bull venceu em São Paulo largando da 17ª posição, frustrando as chances de título de Norris.

Além de Verstappen, a FIA também confirmou a largada de Esteban Ocon, da Haas, dos boxes depois de a equipe trocar a unidade de potência do veículo.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo:

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hülkenberg (Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Max Verstappen (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Franco Colapinto (Alpine)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Horário do GP de São Paulo

A corrida principal acontece neste domingo, 9, às 14h, no Autódromo de Interlagos.

