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Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 10 mil em ações da Ambev há 20 anos

Cálculo da Economatica mostra quanto um investimento em ABEV3 teria acumulado desde 2006; companhia segue entre as maiores empresas da bolsa brasileira

Ambev: companhia se consolidou como uma das principais companhias brasileiras listadas, apoiada em marcas fortes (Ambev/Divulgação)

Ambev: companhia se consolidou como uma das principais companhias brasileiras listadas, apoiada em marcas fortes (Ambev/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h12.

Uma aplicação de R$ 10 mil em ações da Ambev (ABEV3) feita há 20 anos teria se transformado em aproximadamente R$ 112,8 mil até julho de 2026. O cálculo, elaborado pela Economatica a pedido da EXAME, considera a valorização acumulada da ação ajustada por proventos entre 31 de julho de 2006 e 31 de julho de 2026.

No período, a ação da fabricante de bebidas acumulou valorização de 1.028%, segundo a base de dados. O desempenho considera o retorno total do investimento, incluindo ajustes relacionados a dividendos, juros sobre capital próprio e eventos corporativos que alteram a quantidade de ações, como desdobramentos e bonificações.

A simulação mostra também o efeito do investimento em diferentes horizontes. Um aporte hipotético de R$ 10 mil feito há 15 anos teria chegado a cerca de R$ 37,5 mil, enquanto uma aplicação realizada há cinco anos teria alcançado aproximadamente R$ 12,7 mil.

Os números representam uma simulação de retorno total e não significam que o investidor teria necessariamente recebido esse valor em dinheiro. O cálculo ajustado por proventos considera a hipótese de reinvestimento desses recursos ao longo do período, potencializando o efeito dos juros compostos.

Ambev mantém rentabilidade mesmo com desafios no consumo

A trajetória de valorização da Ambev acompanha a evolução de uma das maiores companhias de bebidas da América Latina, com presença em mercados como Brasil, Argentina, Canadá e América Central.

No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou lucro líquido de R$ 3,475 bilhões, alta de 24,5% na comparação anual. O Ebitda ajustado chegou a R$ 6,377 bilhões, com margem de 31,6%, enquanto a receita líquida alcançou R$ 20,149 bilhões.

O Brasil foi o principal motor do resultado. A operação brasileira respondeu por cerca de 61% do Ebitda ajustado da companhia, com crescimento impulsionado principalmente pelo segmento de cervejas premium.

Entre os destaques esteve o avanço do portfólio de produtos voltados a um consumo considerado mais equilibrado, como bebidas sem álcool, com menos calorias ou sem glúten. A linha de produtos chamada de Wellness cresceu mais de 60% na comparação anual.

A Ambev também registrou avanço em marcas como Stella Pure Gold e cervejas zero álcool, enquanto a Michelob Ultra mais que triplicou de volume no período.

Apesar do desempenho operacional, a companhia segue enfrentando desafios relacionados a custos, câmbio e investimentos em marketing, especialmente em um cenário de maior competição no mercado de bebidas.

Petrobras, Vale e outras ações: quanto R$ 10 mil teriam virado

A Ambev está entre as empresas brasileiras que entregaram valorização relevante em horizontes longos, mas outras companhias tradicionais da bolsa também apresentaram retornos expressivos.

Segundo dados da Economatica, um investimento hipotético de R$ 10 mil feito há 20 anos teria chegado aos seguintes valores:

  • Petrobras (PETR4): R$ 110.479, com retorno acumulado de 1.005%;
  • Vale (VALE3): R$ 90.240, com retorno acumulado de 802%;
  • Ambev (ABEV3): R$ 112.760, com retorno acumulado de 1.028%;
  • Banco do Brasil (BBAS3): R$ 97.439, com retorno acumulado de 874%;
  • Lojas Renner (LREN3): R$ 66.998, com retorno acumulado de 570%.

No caso da Magazine Luiza (MGLU3), o histórico analisado é mais curto, iniciado em 2011. Um investimento de R$ 10 mil desde então teria chegado a aproximadamente R$ 11.998, retorno acumulado de 20%.

Os valores de períodos muito longos precisam ser interpretados com cautela, principalmente em séries históricas iniciadas nas décadas de 1980 e 1990. Segundo a Economatica, retornos acumulados desde antes do Plano Real podem apresentar números nominais muito elevados devido às mudanças de moeda ocorridas no Brasil.

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