Ex-capitão do Barcelona e campeão do mundo, Puyol ensina a lição que vale mais que talento

Confundir liderança com protagonismo é, para Carles Puyol, o erro mais comum de quem tenta comandar um time, uma empresa ou qualquer grupo. "Muitas vezes se confunde liderança com protagonismo, quando na realidade um líder é alguém que consegue que o grupo inteiro esteja unido e seja melhor", diz o ex-zagueiro espanhol.

Puyol foi capitão do Barcelona por dez anos, entre 2004 e 2014, período em que o time conquistou 21 títulos, entre eles três Ligas dos Campeões e seis Campeonatos Espanhóis. Pela seleção da Espanha, foi um dos líderes do elenco que ergueu a Eurocopa de 2008 e a Copa do Mundo de 2010, torneio em que marcou de cabeça o gol que classificou o time para sua primeira final mundial, contra a Alemanha.

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010. (AFP) (Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010. (AFP))

'Um líder não pode exigir o que não está disposto a dar', diz

Para Puyol, exemplo prático vale mais do que discurso. "Um bom líder é aquele que coloca o time à frente do individual, que dá exemplo com o trabalho diário e não só com as palavras, e que está presente nos momentos difíceis", afirma.

Essa lógica, segundo ele, era o que Pep Guardiola via quando o chamava de guardião dos valores do vestiário blaugrana: exigência, respeito ao companheiro e a recusa em baixar o nível de comprometimento, independentemente do resultado. "Não se pode exigir o que você mesmo não está disposto a dar", diz.

Não é preciso ser quem mais se destaca para sustentar o time, resume o ex-jogador. O ego mal administrado, segundo ele, é um dos pontos que mais corroem um grupo, dentro ou fora do campo.

O 'treino invisível'

Ao ser perguntado sobre o que diria a um jovem atleta no início de carreira, Puyol recorreu a um conceito que aplica além do futebol: o "treino invisível", que trata descanso e alimentação como parte do trabalho, não como coadjuvantes dele.

"O talento pode ajudar em uma primeira etapa, mas o que realmente faz você chegar lá em cima, e principalmente se manter, é o trabalho, a constância, o sacrifício e a disciplina", diz. Isso significa não relaxar quando as coisas vão bem e não desistir quando vão mal, completa.

Ele também recomenda cercar-se de pessoas que digam a verdade, e não o que se quer ouvir, e tratar as críticas como ferramenta de melhoria. "Por melhor que você seja, só vai longe de verdade se fizer melhores as pessoas ao seu lado", afirma.

O vestiário brasileiro que ajudou a formar sua visão de liderança

A relação de Puyol com o Brasil passa por nomes que dividiram vestiário com ele em Barcelona. Rivaldo esteve entre os primeiros, quando o zagueiro dava os primeiros passos no time principal. Depois vieram Belletti e Edmílson, em uma fase vitoriosa do clube, e, ao fim da carreira, um jovem Neymar.

Ronaldinho Gaúcho é citado como o ponto de virada. Chegou ao Barcelona em um momento de dúvidas sobre o projeto do clube, sem títulos recentes, e mudou a energia do vestiário e da torcida, segundo Puyol, abrindo caminho para os anos mais vitoriosos da equipe.

Quando o futebol fica em segundo plano

Puyol lembra o momento em que foi convidado a entregar a taça da Copa do Mundo na final de 2014, no Maracanã, como um símbolo do que viveu quatro anos antes na África do Sul. Mas cita também um episódio que marcou sua visão sobre prioridades: em 2016, diante da tragédia aérea que matou jogadores da Chapecoense, decidiu acompanhar as famílias das vítimas em vez de comparecer ao clássico entre Barcelona e Real Madrid.

"O futebol, em momentos assim, passa para segundo plano", diz.

É esse repertório, formado em vestiários e não em salas de aula, que Puyol leva ao Scanntech (IN) Motion, evento de tecnologia e inovação para o varejo que a Scanntech promove no dia 5 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Na programação também estão Adam Cheyer, cofundador da assistente virtual Siri, e David Simchi-Levi, professor do MIT especialista em logística, além do economista Ricardo Amorim.

A presença de um capitão de vestiário em um evento corporativo de dados e tecnologia reforça algo que o mercado de treinamento executivo já discute: liderança se aprende observando quem já testou seus próprios limites sob pressão.

Vinte e um títulos como capitão explicam a autoridade de Puyol para falar de liderança. O que ele escolhe contar sobre os bastidores dela, no entanto, tem menos a ver com troféus do que com o que fez todos os dias antes de erguê-los.