Como Campeão, São Paulo fatura 70 milhões e reduz distância financeira para o Flamengo

O São Paulo FC conquistou neste domingo, 24, o troféu que faltava em sua estante: a Copa do Brasil. A conquista veio após empate contra o Flamengo, por 1 x 1, no Morumbi.

Com o prêmio e o recorde de venda dos ingressos, o São Paulo diminuiu a distância financeira para o Flamengo. Um estudo divulgado pela SportValue, empresa de marketing esportivo, mostrou que as diferenças financeiras entre os finalistas da Copa do Brasil eram grandes: em 2022, o tricolor faturou metade das receitas que o Flamengo em 2022, registrando R$ 657 milhões, contra R$1,2 bi do Rubro Negro.

Apesar de ainda não termos o faturamento de 2023, com a vitória deste domingo, o SPFC fatura o prêmio recorde de R$ 70 milhões pela vitória na final. São R$ 10 milhões a mais do que o Flamengo recebeu ao conquistar o torneio em 2022, segundo dados da CBF, que reforça que a Copa Betano do Brasil distribuiu aproximadamente R$ 500 milhões aos 92 clubes participantes.

Os jogos finais da Copa do Brasil deste ano também apresentaram um outro marco ao futebol brasileiro e mostrou o quanto os torcedores foram dispostos a desembolsar para apoiar o seu time direto da arquibancada: a final deste domingo alcançou a segunda maior renda bruta da história entre clubes no Brasil chegando a R$ 24,5 milhões. O valor ficou atrás apenas do último jogo, que foi realizado no Maracanã, e arrecadou R$ 26,3 milhões.