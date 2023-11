Em parceria com Ademicon, São Paulo começa a comercializar consórcio de veículos de até R$ 500 mil

A Ademicon, patrocinadora do São Paulo, anunciou no última sexta-feira, 10, o novo consórcio de veículos do clube. Com formato 100% digital, o objetivo é tornar a modalidade financeira uma fonte de receita extra para o São Paulo e proporcionar a conquista de diferentes veículos pelos torcedores e simpatizantes do time.

O novo produto faz parte da parceria entre as duas marcas, que inclui também o patrocínio da Ademicon ao time paulista. “O consórcio foi criado no Brasil para democratizar o acesso ao crédito. A iniciativa em conjunto com o São Paulo FC visa oferecer aos torcedores e simpatizantes do time não apenas a chance de adquirir veículos, mas também de contribuir diretamente com o clube que admiram. Uma parceria que vai além dos gramados e que possibilita que tanto os são-paulinos quanto o Clube construam um futuro mais promissor”, explica Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

Como fazer a contratação do consórcio do São Paulo?

Os créditos de consórcio de veículos variam de R$ 40 mil a R$ 500 mil para a compra de carros, caminhões e até mesmo embarcações. A contratação dos planos é pelo site, com atendimento por telefone, chatbot e e-mail para o esclarecimento de dúvidas antes da adesão.

“Estamos orgulhosos por sermos parceiros da Ademicon neste projeto. Esta é mais uma das formas de aproximar o Tricolor de seus apaixonados torcedores, reafirmando a vocação inovadora do São Paulo ao longo de sua história gloriosa”, afirma Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do Clube.

Atualmente, o segmento de veículos representa aproximadamente 12% do volume da carteira da Ademicon, e de janeiro a setembro deste ano foi responsável por R$ 1,6 bilhão em créditos comercializados. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), nos nove primeiros meses do ano, as vendas de novas cotas no segmento de consórcio de veículos leves e pesados e de motocicletas cresceram 8,8% em relação ao mesmo período de 2022. Já o volume de créditos comercializados teve aumento de 19,4%, também no acumulado do ano até setembro, atingindo mais de R$ 128 bilhões.

Promoção “Camisa pra História”

Em setembro deste ano, a Ademicon anunciou o patrocínio ao time de futebol masculino do São Paulo FC. Agora, a administradora de consórcio realiza a primeira ação promocional com o Clube, chamada Camisa pra História.

Para participar os interessados devem enviar, até 30 de novembro, um vídeo de até dois minutos contando sua maior história de conquista com o Tricolor. A melhor história, escolhida pela Ademicon em parceria com o clube, levará uma camisa oficial autografada. Para mais informações, acesse: Link