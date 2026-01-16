Copinha 2026 define datas de mata-mata; veja horários e onde assistir

A Copinha 2026 definiu as datas, os confrontos e os horários das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada em jogo único nesta sexta, 16, e sábado, 17, com partidas transmitidas na TV aberta, no streaming e em plataformas digitais.

Quais são os jogos das oitavas da Copinha 2026?

Sexta, 16/1

16h — Atlético-PI (3) × (4) Guanabara City-GO - Guanabara ganhou nos pênaltis

18h30 — Grêmio 4 × 1 América-RN

20h45 — Ceará × XV de Jaú

21h30 — Cruzeiro × Santos

Sábado, 17/1

10h — Ituano × Palmeiras

14h30 — Ibrachina × Internacional

16h30 — Botafogo × Itaquaquecetuba

18h30 — Red Bull Bragantino × São Paulo

Onde assistir aos jogos da Copinha 2026 ao vivo?

As transmissões da Copinha 2026 são divididas entre Record, XSports e o canal da CazéTV no YouTube. A grade varia conforme sede e horário.

Como funciona o mata-mata?

O formato eliminatório começou na segunda fase. Oitavas, quartas, semifinal e final ocorrem em jogo único. Empates levam a decisão para disputa de pênaltis.

A final será realizada no dia 25 de janeiro, no Pacaembu, no aniversário da cidade de São Paulo.

Quem se classificou para as oitavas da Copinha 2026?

Os classificados vieram de dois dias de jogos decisivos da terceira fase, que definiu o chaveamento do mata-mata.

Os classificados desta quinta-feira, 15, foram:

Itaquaquecetuba

Internacional

Red Bull Bragantino

Ibrachina

Palmeiras

Ituano

São Paulo

Botafogo

Na quarta-feira, 14, avançaram: