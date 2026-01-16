Copinha 2026 define datas de mata-mata; veja horários e onde assistir

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20h48.
A Copinha 2026 definiu as datas, os confrontos e os horários das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada em jogo único nesta sexta, 16, e sábado, 17, com partidas transmitidas na TV aberta, no streaming e em plataformas digitais.
Sexta, 16/1
Sábado, 17/1
As transmissões da Copinha 2026 são divididas entre Record, XSports e o canal da CazéTV no YouTube. A grade varia conforme sede e horário.
O formato eliminatório começou na segunda fase. Oitavas, quartas, semifinal e final ocorrem em jogo único. Empates levam a decisão para disputa de pênaltis.
A final será realizada no dia 25 de janeiro, no Pacaembu, no aniversário da cidade de São Paulo.
Os classificados vieram de dois dias de jogos decisivos da terceira fase, que definiu o chaveamento do mata-mata.
Os classificados desta quinta-feira, 15, foram:
Na quarta-feira, 14, avançaram: