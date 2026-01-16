Esporte

Copinha 2026 define datas de mata-mata; veja horários e onde assistir

Fase eliminatória da Copa São Paulo reúne times classificados e define calendário, transmissão e formato do torneio sub-20

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20h48.

A Copinha 2026 definiu as datas, os confrontos e os horários das oitavas de final. A fase eliminatória será disputada em jogo único nesta sexta, 16, e sábado, 17, com partidas transmitidas na TV aberta, no streaming e em plataformas digitais.

Quais são os jogos das oitavas da Copinha 2026?

Sexta, 16/1

  • 16h — Atlético-PI (3) × (4) Guanabara City-GO - Guanabara ganhou nos pênaltis
  • 18h30 — Grêmio 4 × 1 América-RN
  • 20h45 — Ceará × XV de Jaú
  • 21h30 — Cruzeiro × Santos

Sábado, 17/1

  • 10h — Ituano × Palmeiras
  • 14h30 — Ibrachina × Internacional
  • 16h30 — Botafogo × Itaquaquecetuba
  • 18h30 — Red Bull Bragantino × São Paulo

Onde assistir aos jogos da Copinha 2026 ao vivo?

As transmissões da Copinha 2026 são divididas entre Record, XSports e o canal da CazéTV no YouTube. A grade varia conforme sede e horário.

Como funciona o mata-mata?

O formato eliminatório começou na segunda fase. Oitavas, quartas, semifinal e final ocorrem em jogo único. Empates levam a decisão para disputa de pênaltis.

A final será realizada no dia 25 de janeiro, no Pacaembu, no aniversário da cidade de São Paulo.

Quem se classificou para as oitavas da Copinha 2026?

Os classificados vieram de dois dias de jogos decisivos da terceira fase, que definiu o chaveamento do mata-mata.

Os classificados desta quinta-feira, 15, foram:

  • Itaquaquecetuba
  • Internacional
  • Red Bull Bragantino
  • Ibrachina
  • Palmeiras
  • Ituano
  • São Paulo
  • Botafogo

Na quarta-feira, 14, avançaram:

  • Grêmio
  • América-RN
  • Ceará
  • XV de Jaú
  • Atlético-PI
  • Guanabara City-GO
  • Cruzeiro
  • Santos
